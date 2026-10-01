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"Nur" 8 Millionen

Swifties aufgepasst! Taylors Villa kann man kaufen

© Instagram
Ein Stück Popgeschichte steht zum Verkauf: Das frühere Anwesen von Superstar Taylor Swift in Beverly Hills sucht für acht Millionen US-Dollar einen neuen Eigentümer.
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Die Landhaus-Villa in Los Angeles gehörte von 2011 bis 2018 Taylor Swift, ehe das US-Unternehmerpaar Nicolas und Roxy Bijan einzog. In diesem Haus arbeitete die Sängerin an ihrem Erfolgsalbum "1989" und schuf Welthits wie "Shake It Off" und "Wildest Dreams".

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Das über 5.500 Quadratmeter große Grundstück bietet viel Grün und Ruhe, liegt jedoch nur wenige Autominuten vom Beverly-Hills-Hotel sowie dem Rodeo Drive entfernt. Das Anwesen umfasst vier Schlafzimmer, fünf Bäder und ein separates Gästehaus mit einem weiteren Schlafzimmer und Bad. Ein Vorplatz für acht Fahrzeuge sowie ein Sportplatz ergänzen die Ausstattung.

Eine Frau mit schulterlangem Haar posiert vor violett-blauem Hintergrund bei einer Preisverleihung.
© Starpix/Tuma/CP

Kreative Vergangenheit im Haus spürbar

Nach dem Einzug entdeckten die Nachfolger ein Klavier im Arbeitszimmer. "Ich war sofort begeistert von dem, was in diesem Raum geschehen war", wird Nicolas Bijan von "Page Six Hollywood" zitiert. Er ergänzte: "Man merkt, dass hier Schönes passiert ist." Ob das Instrument weiterhin dort steht, ist unklar.

Bekannte Kulisse für Millionen Fans

Den Fans der Sängerin ist das Objekt durch das "73 Questions"-Interview mit der US-"Vogue" bekannt, das vor rund zehn Jahren dort gedreht wurde und etwa 42 Millionen Aufrufe verzeichnet.

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