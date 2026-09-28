Nach historischer Pleite: Klopp redet Klartext

So deutlich analysiert Jürgen Klopp den völlig missglückten Heimauftakt mit Deutschland.

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"Das Spiel nicht zu gewinnen, damit hätte ich leben können, aber verlieren darfst du es nicht", sagte Klopp nach dem historischen 0:1 gegen Griechenland. Vor allem mit der Defensivarbeit seiner Mannschaft war der Bundestrainer nicht zufrieden.

Klopp kritisiert Abwehrverhalten

"Wir haben die Bälle nicht so dominant verteidigt, wie wir das können", kritisierte Klopp. Deutschland habe zudem Probleme gehabt, gegen die tief stehenden Griechen Lösungen zu finden.

Auch sich selbst nahm der 59-Jährige nach seiner ersten Niederlage als Bundestrainer nicht aus. Gegenüber dem 1:1 zum Auftakt in den Niederlanden hatte Klopp seine Startelf auf fünf Positionen verändert. "Die Wechsel gehen auf meine Kappe", stellte er klar.

Der erhoffte Effekt blieb aus. Deutschland fand lange kein Durchkommen, Dimitrios Kourbelis traf in der 74. Minute zum 0:1. Für Griechenland war es der erste Sieg überhaupt gegen Deutschland.

Erst ein Punkt unter Klopp

Damit wartet Klopp auch nach seinem zweiten Spiel als Bundestrainer auf den ersten Sieg. Deutschland hält nach dem 1:1 gegen die Niederlande und dem 0:1 gegen Griechenland bei einem Punkt.

Schon am Donnerstag, 1. Oktober, empfängt Deutschland Serbien (20.45 Uhr). Am Sonntag, 4. Oktober, folgt das Rückspiel bei Griechenland (20.45 Uhr).