Eishockey-Top-Klubs patzen

Die Graz99ers haben mit der dritten Niederlage in den jüngsten vier Spielen weiter an Boden gegenüber dem Spitzenduo der ICE-Eishockeyliga verloren.

Die Steirer unterlagen am Freitag in Linz den Black Wings mit 3:4 nach Penaltyschießen und liegen als Tabellendritter nun sieben Punkte hinter dem HCB Südtirol, der das Derby gegen Pustertal mit 4:2 gewann, und vier Zähler hinter Fehervar (5:3 in Asiago). Niederlagen setzte es auch für Meister Red Bull Salzburg und Vize KAC.

Den Black Wings Linz gelang gegen Graz die Revanche für die Niederlage im ersten Saisonduell. Die Steirer machten im Schlussdrittel einen 0:2-Rückstand wett und glichen auch die neuerliche Führung durch den zweiten Treffer von Brian Lebler (53.) dank Casey Bailey 48 Sekunden vor Schluss aus. Im Penaltyschießen konnten die 99ers Torhüter Rasmus Tirronen aber nicht bezwingen, für die Linzer trafen Shawn St.Amant und Graham Knott.

VSV beendet Negativ-Serie in Salzburg

Der VSV nahm den Schwung vom Derbysieg gegen den KAC mit und feierte mit einem 3:2 erstmals seit Jänner 2021 einen Sieg in der Salzburger Eisarena. Alex Wall (6.) und Max Coatta (25./PP) schossen die Villacher 2:0 voran, den Roten Bullen gelang durch Benjamin Nissner (33.) und Thomas Raffl (40.) der Gleichstand. Den dritten VSV-Treffer durch Chase Pearson (50.) konnte der Meister nicht mehr kontern und fiel auf Rang fünf zurück.

Nach zuletzt sechs Niederlagen in sieben Spielen holten die Innsbrucker Haie in Klagenfurt gegen den KAC einen 4:1-Sieg. Yushiroh Hirano (32.) und Patrick Grasso (35.) sorgten im Mitteldrittel mit zwei Treffern zum 3:1 für die Vorentscheidung. Der KAC konnte auch vier Minuten Überzahl in der Schlussphase nicht nutzen und blieb bereits im sechsten Spiel in Serie im Powerplay erfolglos. Der Tabellenletzte Pioneers Vorarlberg verlor auswärts bei Olimpija Ljubljana mit 2:4.