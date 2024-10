Graz kassierte zweite Niederlage - Salzburg besiegte Caps

Tabellenführer verlor in Ljubljana - Meister im Heimspiel gegen Vienna souverän

Die Graz99ers haben in der ICE-Eishockeyliga die zweite Saisonniederlage kassiert. Der Tabellenführer musste sich am Sonntag in Slowenien Olimpija Ljubljana mit 2:4 (0:0,1:1,1:3) geschlagen geben und vergab damit die Chance, an der Spitze davonzuziehen. Die Grazer liegen weiter einen Punkt vor HCB Südtirol, zwei Zähler vor Ljubljana und drei vor Red Bull Salzburg. Der Titelverteidiger feierte gegen die Vienna Capitals einen 3:0 (1:0,2:0,0:0)-Heimsieg.

In Ljubljana gingen die Steirer durch Lukas Haudum in Führung (26.), gerieten in der 47. Minute aber mit 1:2 in Rückstand. Casey Bailey gelang zwar nur 44 Sekunden später der Ausgleich, Marcel Mahkovec sorgte mit seinem zweiten Treffer in der Partie (56.) aber dafür, dass die Mannschaft von Harry Lange erstmals in dieser Saison leer ausging. Die bis dahin einzige Niederlage hatte der Titel-Mitfavorit am vergangenen Sonntag nach Verlängerung gegen die Vienna Caps einstecken müssen.

Die Red Bulls nahmen den Schwung vom CHL-Sieg in Växjö und dem damit verbundenen Aufstieg mit in die Liga. Mario Huber sorgte mit seinem ersten Saisontor für die Führung (14.), als er einen Backhand-Schuss von Niki Kraus abfälschte.

Im Mitteldrittel brachte gutes Salzburger Penalty-Killing die Vorentscheidung. Der Meister überstand zwei Unterzahl-Spiele unbeschadet und schlug danach jeweils im Konter zu. Troy Bourke verwertete einen Pass von Ali Wukovits (25.), Wukovits selbst schloss eine herrliche Kombination durch die Schoner von Liga-Debütant Anders Linbäck im Caps-Tor erfolgreich ab (36.).