Russen sollen Putin jetzt "Herrscher" nennen

Weil "Präsident" zu westlich klingt, sollen die Russen Putin nun "Pravitel" nennen.

Bereits seit dem Jahr 2000 (mit vier Jahren Unterbrechung) ist Wladimir Putin Präsident der Russischen Föderation. Geht es nach der Liberal-Demokratische Partei Russlands (LDPR), soll der Kreml-Chef aber schon bald einen anderen Titel tragen: „Pravitel“.

Wie der „Telegraph“ berichtet, stört sich die extremistische Partei am Wort Präsident, das ihn ihren Augen zu westlich ist. Stattdessen sollte der Putin den Titel „Pravitel“ bekommen, was übersetzt so viel wie „Herrscher, Regent oder Protektor“ bedeutet. Der Präsidententitel wurde erstmals im 18. Jahrhundert in den USA geprägt und wurde dann auch in anderen Ländern verwendet.

Die LDPR wurde von Wladimir Schirinowski gegründet und ist offen faschistisch und antisemitisch. Putin pflegt meist eine innige Beziehung zu den Extremisten, die seine Politik unterstützten.