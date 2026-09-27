Historische Klatsche für Klopp & Deutschland

Beim Heim-Debüt von Jürgen Klopp als deutscher Bundestrainer setzte es ein historisches 0:1-Heimdebakel gegen Griechenland.

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"Wir spielen gegen die goldene Generation des griechischen Fußballs", hatte Klopp am Tag vor dem Nations-League-Spiel am Sonntag in Augsburg gewarnt. Dabei hatten die Griechen bis dahin kein einziges Spiel gegen die Deutschen gewonnen (7 Niederlagen, 3 Unentschieden).

Blankes Entsetzen in Augsburg

24 Stunden später stand den Zuschauern in Augsburg das blanke Entsetzen im Gesicht: Dimitrios Kourbelis hat die Deutschen mit seinem unglücklich von Kimmich abgefälschten Goldtor in der 74. Minute k.o. geschossen.

Dabei hatten die Deutschen vor und nach Seitenwechsel noch den Ton angegeben, doch angesichts der starken Defensivleistung des Europameisters von 2004 kam nur Adeyemi (32.) zu einer nennenswerten Torchance, die Griechen-Goalie Tzolakis parierte.

Nach der Pause vergaben Debütant Bambasé Conté und Kimmich, ehe sich das Blatt wendete - vor allem wegen Nachlässigkeiten in der Defensive der Deutschen. Fotis Ioannidis schoss bei einer Topchance aus elf Metern noch vorbei (67.). Sieben Minuten später passte die Effizienz der Griechen. "Joker" Kourbelis zog mit links ab und hatte auch Glück, dass der Schuss von Kapitän Kimmich ins eigene Tor abgelenkt wurde. Tormann Nübel war chancenlos.

Klopp: "Verlieren darfst du das nicht"

Für Klopp geht's also dort weiter, wo es unter Nagelsmann mit dem WM-Aus gegen Paraguay aufgehört hatte. Der Neo-Bundestrainer: "Es war klar, dass wir tief stehende Griechen nicht auseinandernehmen können. Aber verlieren darfst du das nicht."

ARD-Experte Bastian Schweinsteiger: "Wir sind keine Top-Mannschaft mehr, wir sind im Mittelmaß angekommen."

Damit hält Klopp nach zwei Spielen bei einem Remis (1:1 gegen die Niederlande) und einer Niederlage (0:1 gegen Griechenland).

Niederlande besiegten Serbien 2:1

Im Parallelspiel jubelten die Niederlande in der zweiten Partie unter Teamchef Xavi über den ersten Sieg. Matchwinner in Belgrad war der 23-jährige Doppeltorschütze Mexx Meerdink, der einen Elfmeter verwandelte (30.) und via Linksschuss erfolgreich war (69.). Dazwischen hatte Luka Jovic unmittelbar nach der Pause und seiner Einwechslung zum Ausgleich der punktlosen Serben getroffen.

Nations-League-Gruppe-A2-Tabellenführer Griechenland hält bei sechs Punkten, dahinter liegen die Holländer (4). Die Deutschen liegen mit einem Punkt als Dritter noch vor den punktelosen Serben.

Die nächste Chance auf den ersten Sieg für Deutschland gibt's am Donnerstag (20.45 Uhr/ZDF live) in München gegen Serbien - dabei will Klopp "Kader 2" einsetzen.