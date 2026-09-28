Last-Minute-Wahnsinn! Olise schießt Frankreich zum 1:0-Sieg gegen Belgien

Später Geniestreich im Nachbarschaftsduell: Bayern-Star Michael Olise schießt Frankreich in der 88. Minute zu einem hart erkämpften 1:0-Auswärtssieg gegen bärenstarke Belgier.

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Die verjüngte Equipe Tricolore, bei der Nationaltrainer Zinedine Zidane im Vergleich zum Auftaktsieg gegen die Türkei an acht Positionen rotierte und unter anderem Diouf, Jacquet sowie da Cunha ihr Debüt gaben, übernahm von Beginn an die Initiative. Bereits in der 12. Minute knallte ein Kracher von Doué an die Latte, ehe Lepaul wenig später das Gehäuse verfehlte.

Die von Mark van Bommel betreuten Belgier verteidigten tief, schalteten jedoch blitzschnell um und kamen vor allem über Kapitän Kevin De Bruyne immer wieder gefährlich vor das Gehäuse von Maignan. Kurz vor dem Pausenpfiff vergab De Bruyne nach schöner Vorarbeit von De Ketelaere aus 16 Metern.

Belgien drückt, doch Olise entscheidet das Derby

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie enorm intensiv. Zunächst prüfte da Cunha für die Gäste das Aluminium, ehe die Roten Teufel das Kommando übernahmen und die Franzosen mächtig unter Druck setzten. Lukebakio zwang Maignan in der 73. Minute zu einer Glanzparade, kurz darauf traf Godts nur das Außennetz. Zidane reagierte und brachte für die Schlussphase mit Michael Olise und Rayan Cherki frische Offensivkräfte ins Spiel. Die Einwechslung sollte sich bezahlt machen.

In der 88. Minute setzte Olise zum Matchwinner-Solo an: Der Münchner tankte sich aus der eigenen Hälfte unvergleichlich durch die belgische Abwehrkette und schob die Kugel eiskalt zum 1:0-Endstand ins Netz. Durch den späten Treffer feiert Zidane den zweiten Sieg im zweiten Spiel, während Belgien trotz bärenstarker Schlussphase leer ausgeht.