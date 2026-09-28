38 Vereine fordern rund 600 Millionen Euro von ManCity

Weiterhin wird in England über das Urteil gegen Manchester City heftig diskutiert. Bisher sind keine Sanktionen bekannt. Jedoch wird schon über ein mögliches Szenario geredet.

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Der Schuldspruch kann für Manchester City dramatische Folgen haben. Denn wenn der Klub zu Ausgleichszahlungen verpflichtet wird, könnten gleich 38 Klubs Millionenbeträge erhalten.

Am vergangenen Freitag wurde bekannt, dass Manchester City in 114 von 115 Anklagepunkten wegen Verstößen gegen die Finanzregeln der Premier League schuldig gesprochen worden ist. Noch immer ist das Strafausmaß noch unbekannt. Die Skyblues haben schon angekündigt, gegen das Urteil vorzugehen.

Mega-Geldstrafe droht

Derzeit wird über Punktabzüge oder sogar einen Ausschluss aus der Premier League spekuliert. Währenddessen hat das englische Wett- und Statistikportal OLBG mit einer neuen Berechnung für zusätzliche Aufregung gesorgt. Sie haben ermittelt, welche Vereine finanziell profitieren könnten, wenn die Premier League die Preisgelder nachträglich umverteilt.

Laut ihrer Rechnung würden 38 Vereine insgesamt 610 Millionen Euro von Manchester City erhalten. Das meiste Geld würden Everton (rund 34 Millionen Euro), Manchester United (etwa 33 Millionen Euro), West Ham (32 Millionen Euro), Crystal Palace (knapp 32 Millionen Euro) und Newcastle (rund 31 Millionen Euro) erhalten. Zusätzlich könnten Chelsea, Tottenham, Liverpool, Aston Villa und Brighton jeweils über 23 Millionen Euro kassieren.

"Das Verfahren ist noch lange nicht abgeschlossen"

ManCity weist jegliche Schuld von sich. Klubboss Al Mubarak erklärte in einem offenen Brief: "Das Verfahren ist noch lange nicht abgeschlossen, und unser Vertrauen und unsere Entschlossenheit, die Unschuld des Vereins zu beweisen, sind nach wie vor ungebrochen." Ebenfalls will der Klub gegen ein mögliches Urteil mit seinem Team an Anwälten vorgehen.

Der Klub hat dabei kaum Unterstützung von der britischen Presse. Der "Telegraph" fordert den Abstieg, der "Guardian" schreibt von einer "unrühmlichen Geschichte" und die "Daily Mail" wählt drastische Worte: "Der englische Fußball ist unwiderruflich kaputt und wird nie wieder so sein wie früher."