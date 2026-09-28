Nationalteam
Sorge um Horvath vor Irland-Kracher
Schrecksekunde im ÖFB-Camp vor dem richtungsweisenden Nations-League-Kracher gegen Irland! Sascha Horvath musste das Training verletzungsbedingt abbrechen.
Muskelverletzung beim LASK-Kapitän?
Der LASK-Kapitän verspürte während der Einheit auf dem ÖFB-Campus in der Seestadt plötzlich Schmerzen im Oberschenkelbereich. Der genaue Grad der Muskelverletzung stand zunächst noch nicht fest – im ÖFB-Lager beginnt das große Zittern um den Mittelfeld-Akteur.
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Gregoritsch vor Rückkehr in Startelf
An der Montag-Einheit nahmen insgesamt 14 Spieler teil. Bei zwei weiteren Sorgenkindern gibt es vorerst Entwarnung: Die angeschlagenen Michael Gregoritsch und Phillipp Mwene trainierten zwar noch individuell abseits der Mannschaft, dürften für die kommenden Partien aber zur Verfügung stehen.
Unterdessen hat sich der Kader verkleinert: Christian Zawieschitzky und Vasilije Markovic haben das A-Team bereits wieder verlassen. Die beiden Teenager, die am Sonntag beim 3:1-Sieg im Wiener Happel-Stadion gegen den Kosovo ihr A-Team-Debüt feierten, verstärken ab sofort wieder die U21-Auswahl für die entscheidenden Matches in der EM-Qualifikation.
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