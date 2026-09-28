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So verbringt Arnautovic seine ÖFB-Pension

SR
von
Ein österreichischer Fußballspieler jubelt im rot-schwarzen Trikot auf dem Spielfeld.
© GEPA pictures
Nach dem bitteren WM-Aus gegen Spanien endete die Ära Arnautovic beim ÖFB, nun absolvierte das Team die ersten Spiele ohne den Rekordspieler.
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Es war einer der emotionalsten Momente im vergangenen Sommer. Rekordnationalspieler Marko Arnautovic bestritt sein letztes Spiel im Trikot der ÖFB-Elf. Mit 37 Jahren räumt der Stürmer den Platz für die nächste Generation, die zum Auftakt der Nations League mit zwei Siegen eindrucksvoll die neue Ära einläutete.

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Für viele Fans war es dennoch ein ungewohntes Bild, als LASK-Stürmer Christoph Lang mit der Nummer 7 von "Arnie" aufs Feld kam - und auch gleich sein erstes Teamtor bejubelte. Doch was macht der langjährige Fanliebling während des Teamlehrgangs?

Schwere Zeiten beim Verein

Bei seinem Verein Roter Stern Belgrad ist er mittlerweile nicht mehr erste Wahl, stand in den bisherigen zehn Meisterschaftsspielen erst beim 3:0-Heimsieg gegen Radnicki Nis in der Startelf, konnte dort allerdings gleich mit einem Tor und einem Assist zeigen, dass er noch lange nicht zu alt ist.

Während David Alaba nun bei Udinese unterschrieben hat und von Teamchef Ralf Rangnick nicht berufen wurde, Konrad Laimer verletzungsbedingt fehlte und Marcel Sabitzer frühestens für die EM-Quali ins Nationalteam zurückkehrt, konnte Arnie die neu gewonnene Freizeit im Rahmen der Familie genießen.

Marko Arnautovic genießt die Zeit mit der Familie.
Marko Arnautovic genießt die Zeit mit der Familie. © Instagram/Sarah Arnautovic

Tochter Alicia nahm an einem Reitturnier teil und belegte den starken zweiten Platz und das vor den Augen des stolzen Papas. Im Anschluss gab es noch ein Familien-Selfie, das zeigt, wie sehr Arnautovic die Zeit in der Teampension genießt.

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