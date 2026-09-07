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im ewigen Derby

Besondere Ehre für Marko Arnautovic

SR
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BELGRADE, SERBIA - SEPTEMBER 06: Marko Arnautovic (L) of Crvena Zvezda in action against Demba Seck (R) of Partizan during the Super league season 2026/2027 match between Crvena Zvezda and Partizan at Rajko Mitic Stadium on September 06, 2026 in Belgrade, Serbia. (Photo by Srdjan Stevanovic/Getty Images)
© Getty Images
Nachdem Marko Arnautovic im Sommer kurz vor dem Aus bei Roter Stern Belgrad stand, erlebt der 37-Jährige weiter eine turbulente Zeit in Serbien. Am Wochenende erfüllte er sich im Derby einen großen Traum.
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Die Achterbahnfahrt für ÖFB-Rekordteamspieler Marko Arnautovic nimmt kein Ende. Nach den gescheiterten Versuchen von Roter Stern Belgrad, den 37-Jährigen vor dem Ende des Transferfensters abzugeben und von der Gehaltsliste zu bekommen, brachte ihn Trainer Albert Riera ausgerechnet im prestigeträchtigen Derby gegen Partizan Belgrad als Joker.

Roter Stern gewann die 180. Ausgabe des "ewigen Derbys" mit 2:1 und setzte sich damit an die Tabellenspitze der serbischen Liga. Das Ganze gelang ausgerechnet mit Arnautovic als Kapitän! Als der etatmäßige Kapitän Mirko Ivanić in der 68. Minute ausgewechselt wurde, übernahm der eingewechselte Arnautovic die Kapitänsbinde.

Arnautovic zeigt sich emotional

Nach den ersten Feierlichkeiten mit den Fans in der Kurve und kurzen Gesprächen mit den aufs Feld gelaufenen Kindern und Jugendlichen wurde Arnautovic von einer Kluboffiziellen für die Social-Media-Seiten von Roter Stern nach seinen Gefühlen gefragt.

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Da musste Arnautovic, der seit seiner Kindheit Roter Stern unterstützt und für den das "ewige Derby" einen dementsprechenden Stellenwert hat, kurz nach Luft ringen: "Wow … Was soll ich sagen? Ich habe immer gesagt, dass es ein Traum ist, hier zu spielen, und jetzt auch noch die Kapitänsbinde – einfach top."

Provokation überschattet Derby

Für einen besonderen Aufreger sorgte zudem eine Schweigeminute für den Kriegsverbrecher Ratko Mladić. Vor Anpfiff wurde eine Schweigeminute für Mladić abgehalten – begleitet von einer Choreografie der Roter-Stern-Anhänger. Mladić war am 27. August in einem Gefängniskrankenhaus im niederländischen Den Haag gestorben.

Der ehemalige bosnisch-serbische General war ein verurteilter Kriegsverbrecher und wurde wegen Genozids, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu lebenslanger Haft verurteilt. Er gilt als einer der Hauptverantwortlichen für den Genozid von Srebrenica und die Belagerung von Sarajevo.

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