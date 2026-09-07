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ÖFB-Talent feiert Debüt für neuen Klub

SR
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BRENTFORD, ENGLAND - SEPTEMBER 5: Jannik Schuster of Brentford during the Premier League 2026/27 match between Brentford and Sunderland at Gtech Community Stadium on September 5, 2026 in Brentford, England. (Photo by Alexander Canillas/MB Media/Getty Images)
© Getty Images
Am Samstag trafen mit Brentford und Sunderland (1:1) zwei Premier-League-Teams aufeinander, welche sich durchaus Chancen auf das europäische Geschäft machen. Mittendrin waren dabei zwei ÖFB-Verteidiger.
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Mit Jannik Schuster und Kevin Danso trafen bei Brentford gegen Sunderland zwei Österreicher aufeinander. Beide Neuzugänge feierten dabei ihr Debüt für ihre neuen Teams. Während bei Danso schon vor dem Spiel klar war, dass er von Beginn an spielen würde und seine ersten Minuten für seinen neuen Verein sammeln würde, kam dies bei Jannik Schuster etwas unerwarteter.

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Der 20-jährige Schuster nahm zuerst auf der Bank Platz. Nachdem sich Brentfords Kapitän Nathan Collins aber schon nach 17 Minuten an der Wade verletzte, kam Schuster unverhofft zu seinen ersten Premier-League-Minuten. Der Guardian bewertete die Leistung des 20-jährigen Abwehrspielers als durchwegs überzeugend. Schuster rettete sein Team per Block in höchster Not vor dem sicher geglaubten Rückstand. Brentford ging anschließend auch durch Vitaly Janelt verdient in Führung, Sunderland glich in der Schlussphase aber per Elfmeter aus.

Danso mit Premier League Rekord

Auch Kevin Danso wusste bei seinem Debüt für seinen neuen Verein zu überzeugen. Doch nicht nur die gute Leistung dürfte ihn erfreuen. Der 27-Jährige stellte nämlich mit diesem Spiel auch einen Premier-League-Rekord auf. Ihm gelang es als erster ÖFB-Spieler, für drei verschiedene Klubs in der höchsten englischen Spielklasse auf dem Feld zu stehen.

Ebenfalls im Einsatz war an diesem Premier-League-Wochenende mit Xaver Schlager ein weiterer ÖFB-Kicker. Der Mittelfeldspieler stand für seinen neuen Verein Nottingham Forest bei ihrem Spiel gegen die enttäuschenden Tottenham Hotspurs 90 Minuten auf dem Platz. Am Ende trennten sich die beiden Mannschaften torlos.

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