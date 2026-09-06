Rekord-Gala der Bayern-Frauen! 45 Spiele ungeschlagen

Historischer Tag für die Bayern-Frauen! Die Münchnerinnen feierten einen 4:1-Erfolg gegen Freiburg, stellten einen neuen Ungeschlagen-Rekord auf und bejubelten das Comeback von Sarah Zadrazil.

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Die Fußball-Frauen des FC Bayern München haben am heutigen Sonntag Geschichte geschrieben. Der deutsche Meister setzte sich im Heimspiel gegen den SC Freiburg souverän mit 4:1 durch und feierte damit das 45. Meisterschaftsspiel in Folge ohne Niederlage. Eine derart beeindruckende Serie ist zuvor noch keiner Mannschaft in der Geschichte der Frauen-Bundesliga gelungen.

Emotionales Zadrazil-Comeback in München

Neben dem historischen Meilenstein gab es für die Münchnerinnen auch aus personeller Sicht Grund zum Jubeln. Die österreichische Nationalspielerin Sarah Zadrazil feierte in der 82. Minute ihr lang ersehntes Comeback auf dem Rasen. Genau 348 Tage nach ihrem schwerwiegenden Kreuzbandriss, den sie sich am vergangenen Spieljahr ausgerechnet gegen Freiburg zugezogen hatte, kehrte die Mittelfeldspielerin wieder auf das Spielfeld zurück.

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ÖFB-Trio im Bayern-Kader im Fokus

Auch die weiteren ÖFB-Legionärinnen im Trikot des Rekordmeisters standen im Mittelpunkt. Katharina Naschenweng stand in der Startelf der Münchnerinnen, wurde allerdings zur Halbzeitpause ausgewechselt. Die dritte Österreicherin im Kader der Bayern-Frauen, Barbara Dunst, erlebte den historischen Rekordsieg und das gelungene Comeback ihrer Teamkollegin diesmal über die vollen 90 Minuten von der Ersatzbank aus.