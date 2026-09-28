Italien feiert Gala in Bursa: Türkei in Regen-Schlacht chancenlos

Spaziergang im Regenguss: Italien feiert nach dem enttäuschenden Auftakt einen klaren 4:1-Auswärtssieg in Bursa gegen die Türkei und profitiert dabei von eklatanten Abwehrfehlern der Montella-Elf.

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Die Squadra Azzurra präsentierte sich im ausverkauften Hexenkessel von Bursa von der ersten Minute an voll auf Höhe des Geschehens. Trotz acht Wechseln in der Startformation durch Nationaltrainer Roberto Mancini übernahmen die Gäste bei strömendem Regen sofort das Kommando. Bereits in der 9. Minute nutzte Alessandro Bastoni die Verwirrung in der türkischen Hintermannschaft nach einem Eckball eiskalt zur Führung. Der Innenverteidiger schaltete nach einem Patzer von Celik am schnellsten und traf zum 1:0. Die Gastgeber fanden gegen die extrem griffigen Italiener überhaupt keine Mittel und luden die Mancini-Elf regelrecht zum Tore schießen ein.

Doppelschlag schockt Montella-Truppe vor der Pause

In der 22. Minute patzte Türkei-Keeper Altay Bayindir bei einem Flachschuss von Michael Kayode, Davide Frattesi staubte mühelos zum 2:0 ab. Nur wenige Augenblicke später legte Italien bereits nach: Wieder kombinierten sich die Gäste ohne Gegenwehr durch den gegnerischen Strafraum, ehe Pio Esposito für Kayode auflegte – der Rechtsverteidiger schob überlegt zum 3:0-Pausenstand ein (27.). Mit einem gellenden Pfeifkonzert der 43.000 Fans wurden die Hausherren in die Kabine verabschiedet.

Esposito antwortet auf kurzzeitige Hoffnungsfunken

Szenen nach dem Anschlusstreffer: Baris Yilmaz schnappt sich den Ball nach seinem Tor zum 1:3, während Italiens Keeper Gianluigi Donnarumma im heutigen Match in Bursa beim 4:1-Erfolg der Squadra Azzurra hadert. © Getty Images

Nach dem Seitenwechsel keimte bei den Türken kurz Hoffnung auf. Nach einem groben Schnitzer von Gianluigi Donnarumma verkürzte Baris Yilmaz auf 1:3 (47.). Doch die Freude hielt nicht lange an: Nur drei Minuten später stellte Pio Esposito nach einem Pfostenschuss von Sandro Tonali den Drei-Tore-Vorsprung per Kopfball wieder her (50.). In der Schlussphase hatte Yilmaz Pech mit einem Abseitstreffer (57.) und verfehlte kurz vor Ende das leere Tor aus fünf Metern völlig unbedrängt (80.). Am Ende blieb es beim hochverdienten 4:1-Erfolg der Italiener.