Ex-WWE-Star plötzlich verstorben

Benjamin Satterley, bekannt als PAC in AEW und Neville in der WWE, ist überraschend im Alter von nur vierzig Jahren verstorben. Der Brite hatte noch am Vortag ein Titelmatch bei einem PPV von AEW.

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Am Samstag lieferte er sich mit Andrade El Idolo in Chicago beim PPV "All Out" einen guten Kampf um den AEW National Championship. Sein Gegner schrieb nach dem Kampf auf X (ehemals Twitter): "Dieser Mann muss in der Zukunft ein World Champion werden." Einen Tag später schockte eine traurige Nachricht die gesamte Wrestling-Welt. Benjamin Satterley ist im Alter von vierzig Jahren verstorben. Zu den Todesumständen ist aktuell nichts bekannt.

Der Brite trat unter den Namen PAC bei AEW auf. Zuvor trug er in der WWE den Namen Neville. Seinen Tod hat sein aktueller Arbeitgeber weniger als 24 Stunden nach dem Event bekannt gegeben.

Startete in der britischen Independent-Szene

Das Unternehmen schreibt auf ihren Social-Media-Kanälen: "All Elite Wrestling betrauert zutiefst den Verlust von Benjamin Satterley, bekannt als Pac. Der aus Newcastle upon Tyne (England) stammende Satterley begann seine Wrestling-Karriere im Jahr 2004 und begeisterte anschließend Wrestling-Organisationen auf der ganzen Welt mit innovativen High-Flying-Manövern und außergewöhnlichem Können im Ring." Das Mitgefühl gelte seiner Familie, seinen Freunden und seinen Fans.

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Satterley startete 2004 seine Wrestling-Karriere. Dabei sorgte er in der britischen Independent-Szene für Furore. 2012 wurde der Branchenriese WWE auf ihn aufmerksam und verpflichtete ihn.

Große Trauer

Dort trat der Brite zuerst unter dem Namen Adrian Neville bei der Ausbildungsshow NXT an. Dort konnte er die Fans begeistern und gewann unter anderem die NXT Championship. Später wurde er in das Main Roster befördert, wo sein Name nur noch Neville war. Den Höhepunkt erreichte er mit seinem WWE-Championship-Match gegen Seth Rollins. Später gewann Satterley noch den Cruiserweight Championship.

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2018 verließ er nach einem heftigen Streit die WWE. Ein später war der spektakuläre Highflyer einer der ersten großen Verpflichtungen der damals neuen Wrestling-Promotion All Elite Wrestling. Dort trug Satterley den Ringnamen PAC.

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Bei AEW sammelte der Brite unzählige Titel. PAC wurde der erste All-Atlantic Champion und holte sich zweimal die World Trios Championship. Zuletzt war er Teil der Gruppierung "Death Riders". Sein Tod hat die gesamte Wrestling-Welt geschockt. Viele aktuelle und ehemalige Wegbegleiter teilten ihre Trauer online.