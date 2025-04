Der Mai lockt auf Schloss Hof

Maifest und Pferdeshow für die ganze Familie ein Erlebnis.

Auf Schloss Hof ist Anfang Mai richtig viel los. Den Auftakt macht am 1.Mai das traditionelle Maibaumfest. Am 10. und 11.5. verzaubert die Pferdeshow „Magie der Elemente“, die an beiden Tagen jeweils um 13 und um 16Uhr (Dauer 45 Min) auf der Festwiese stattfindet.

Traditionelles beim Maifest genießen

Beim Maifest erwartet Besucher ab 10 Uhr Live-Musik und ab 11 Uhr der Bieranstich. Dazwischen und danach gibt es Bläsermusik und Volkstänze. Ab 13 Uhr begeistert die Volkstanzgruppe Marchfeld und um 14 Uhr bittet Schloss Hof zum traditionellen „Bandltanz“. Auch Kreativfans wird einiges geboten: In der Töpferei können Besucher:innen von 13 bis 17 Uhr professionellen Töpfer:innen über die Schulter schauen und auch die Bastelwerkstatt in der Kinder- und Familienwelt ist von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Hinter der Tenne steht das Austoben auf der Strohhüpfburg im Mittelpunkt - dazu gibt es Führungen.

Mystische Geschichte bei Pferdeshow

„Der Mensch zwischen Licht und Dunkelheit, an seiner Seite ein Pferd“: Dabei erleben Besucher am 10. und 11. Mai eine mystische Geschichte: Die vier Elemente erkennen die Dunkelheit im Herzen des Menschen und senden ihm ein Pferd als treuen Begleiter für die gemeinsame Reise durch ihre magischen Welten. Wird das Geschenk der Elemente stark genug sein, um die Güte und Liebe im Menschen neu zu entfachen.