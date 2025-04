Kremser Donaufestival lockt

Performancekunst und Musik an zwei Wochenenden in Krems.

Nächste Woche am Freitag, 2. Mai, startet das Kremser Donaufestival und bringt bis 11. Mai an zwei Wochenenden - jeweils Freitag bis Sonntag - an unterschiedlichen Orten in Krems mehr als 55 Programmpunkte. Das diesjährige Motto für den Mix aus Sound, Performances, Kunst, Filmen und Diskursen lautet „Confusion Is Next“ und entstammt einem Sonic-Youth-Song aus dem Jahr 1983.

Eröffnet wird das dichte Programm performativer und musikalischer Positionen der Gegenwart am Freitag, 2. Mai, um 17 Uhr mit Göksu Kunaks Performance „Bygone Innocence" in der gleichnamigen Installation/Ausstellung in der Kunsthalle Krems, die den Skandal rund um einen Autounfall 1996 in der türkischen Stadt Sursulu thematisiert.

Programm und Infos unter: www.donaufestival.at