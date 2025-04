Wirbel um künftige Landestheater-Chefin

Das Landestheater Niederösterreich spricht Patricia Nickel-Dönicke Vertrauen aus, obwohl sie offenbar gefeuert wurde. Die Deutsche soll 2026/27 Nachfolgerin von Marie Rötzer werden.

Im Jänner war Patricia Nickel-Dönicke als künftige Intendantin des Landestheaters Niederösterreich in Sankt Pölten ab der Saison 2026/27 präsentiert worden. Nun wurde die 1979 geborene Deutsche von ihrem bisherigen Arbeitgeber, dem Kasseler Staatstheater, entlassen, wie die "Hessische/Niedersächsische Allgemeine" berichtet.

In Sankt Pölten hält man indes an Nickel-Dönicke fest, wie das Haus unterstrich. Man habe der Potsdamerin das Vertrauen ausgesprochen.

Trennung mit sofortiger Wirkung

"Das Staatstheater Kassel hat sich mit sofortiger Wirkung von seiner Schauspieldirektorin Patricia Nickel-Dönicke getrennt. Aus personalrechtlichen Gründen können zum jetzigen Zeitpunkt dazu keine weiteren Details kommuniziert werden", hieß es in einer Mitteilung des Kasseler Staatstheaters. Eigentlich wollte Nickel-Dönicke noch im Theater verbleiben, bevor sie nach Sankt Pölten als Nachfolgerin von Marie Rötzer wechselt.

Zerwürfnis mit dem Intendanden

Nickel-Dönickes Anwalt kündigte bereits an, dass man gegen die Kündigung rechtlich vorgehen werde. Seine Mandantin bestreite die gegen sie erhobenen Vorwürfe. Die wahren Gründe für den Rauswurf seien ein tiefes Zerwürfnis zwischen ihr und Intendant Florian Lutz.

Hohe Fluktuation mit Gatten im Gepäck

Wie der Kurier berichtet, erwähnten aber ehemalige Mitarbeiter eine hohe Personalfluktuation offenbar aufgrund Nickel-Dönickes Mitarbeiterführung. Zudem habe sie gern ihren Ehemann engagiert. Und warum sie sich für das NÖ Landestehater beworben hätte sei ebenfalls unklar: Sie sei vor ihrer Bewerbung zuletzt vor 10Jahren in St. Pölten gewesen.

Landestheater NÖ führte Gespräche

"Wir stehen seit Wochen mit Patricia Nickel-Dönicke in engem Kontakt, um ihre künstlerische Leitung bei uns im Landestheater Niederösterreich vorzubereiten. Wir haben natürlich auch zu den Vorfällen in Kassel mit ihr und auch einigen ihrer ehemaligen und aktuellen KollegInnen Gespräche geführt, um uns selbst ein Bild zu machen", heißt es nun in einem Schreiben der Geschäftsführer des Landestheaters und der NÖ Kulturwirtschaft, Georg Kandolf, Lukas Mörtelmayr sowie Paul Gessl.

"Aufgrund dieser - mit großer Transparenz - geführten Gespräche sind wir überzeugt, dass Patricia Nickel-Dönicke die Umstände aufklären kann, arbeiten weiterhin konstruktiv an der Vorbereitung ihrer ersten Spielzeit am Landestheater Niederösterreich, halten an der Personalentscheidung fest und haben Patricia Nickel-Dönicke das Vertrauen ausgesprochen."