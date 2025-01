Neue Chefin für Landestheater Niederösterreich

Die Derzeitige Schauspieldirektorin am Staatstheater Kassel folgt in der Saison 2026/27 auf Marie Rötzer und will "interdisziplinäre Projekte vorantreiben" - Insgesamt gab es 49 Bewerber.

Patricia Nickel-Dönicke, derzeit Schauspieldirektorin und Chefdramaturgin am Staatstheater Kassel, übernimmt ab der Saison 2026/27 die künstlerische Leitung am Landestheater Niederösterreich in Sankt Pölten. Die gebürtige Potsdamerin verfügt über 20-jährige Theater- und Festivalerfahrung und folgt auf Marie Rötzer, die ans Theater in der Josefstadt Wien wechselt.

Laut einer Aussendung haben sich 49 Personen für die Künstlerische Leitung des Landestheaters Niederösterreich beworben, 17 davon stammen von Frauen. Die Bewerbungen kamen aus Österreich, Deutschland, Ungarn, Marokko, Polen, Russland, Usbekistan, der Schweiz und der Türkei. Im Rahmen eines dreistufigen Auswahlverfahrens fiel die Wahl auf Nickel-Dönicke.

"Dynamische Weiterentwicklung des erfolgreichen Hauses"

Ihr Konzept habe ebenso überzeugt wie "ihre künstlerische Biografie mit Stationen in wesentlichen Theatern und Institutionen im deutschsprachigen Raum, wie dem Theater Oberhausen, dem Heidelberger Stückemarkt, dem Staatstheater Mainz", so Paul Gessl, der Geschäftsführer der NÖ Kulturwirtschaft. Ihre "internationalen Kontakte mit Künstlerpersönlichkeiten wie Thorleifur Örn Arnarsson, Dominique Schnitzer, Jan-Christoph Gockel, Florentina Holzinger und Claudia Bauer, ihr dramaturgisches Wissen, aber auch die Zusammenarbeit mit dem DRAMA FORUM der uniT Graz und daraus resultierende Kenntnisse der regionalen Gegebenheiten in der österreichischen Theaterlandschaft" hätten "überzeugt und gewährleisten eine dynamische Weiterentwicklung des erfolgreichen Hauses auf Grundlage der bewährten Schwerpunkte."

Patricia Nickel-Dönicke wurde 1979 in Potsdam geboren und wuchs ab 1989 in Nordhessen auf. Sie studierte Neuere deutsche Literatur, Medien- und Politikwissenschaften in Marburg, danach Dramaturgie bei Hans-Thies Lehmann in Frankfurt am Main. Sie arbeitete als Dramaturgin in Darmstadt, Osnabrück, Heidelberg und Mainz, war 2017-2020 stellvertretende Intendantin und Chefdramaturgin am Theater Oberhausen und ist seit 2021 Schauspieldirektorin und Chefdramaturgin am Staatstheater Kassel. Sie hat auch vielfältige Festivalerfahrung, etwa bei der Umstrukturierung des Heidelberger Stückemarktes und Entwicklung des interkulturellen Festivald d.ramadan. Eine langjährige Zusammenarbeit verbindet sie mit den Autoren Dirk Laucke und Johannes Schrettle.

"Starke Ensemblepolitik und Schauspiel auf höchstem Niveau"

"Mit Isabella Suppanz, Bettina Hering und Marie Rötzer habe ich drei Vorgängerinnen, die das Landestheater zu einem beeindruckend erfolgreichen Haus entwickelt haben. Durch eine starke Ensemblepolitik und Schauspiel auf höchstem Niveau werde ich an diese Arbeit anknüpfen und die Setzungen, die ich in Kassel entwickelt habe, für St. Pölten und Niederösterreich weiterentwickeln. Mein Ziel ist es, interdisziplinäre Projekte voranzutreiben und ein aufregendes, innovatives, sinnliches und politisches Theater für alle Altersgruppen zu schaffen", wurde die neue Leiterin zitiert. Hochkarätige internationale Gastspiele soll es ebenso weiterhin geben wie partizipative Projekte. "Besonderen Fokus lege ich auf den Ausbau des Kinder- und Jugendtheaters in der Region sowie auf inklusive Angebote", so Nickel-Dönicke.