× Kinderspektakel mit Froschkönig und Co.

Ein märchenhafter Winter steht vor der Tür. Im Schloss Hof warten auch in den kalten Wintermonaten einige Highlights für die ganze Familie.

Das Schloss Hof steht mit seinem Barockgarten und seinem Gutshof mit einigen tierisch süßen Bewohnern täglich von 10 bis 16 Uhr für Besucher offen. Wer Prinz Eugen und Maria Theresia besonders nah sein möchte, ist bei einer Führung durch die Prunkräume genau richtig. Für die kleinsten Gäste gibt es an Sonn- und Feiertagen eigens konzipierte Führungen. Jeden ersten Sonntag wird es besonders magisch, dann da verwandelt die interaktive Kinderführung das Schloss mit Froschkönig und Co. in ein Märchen.

Kultur für die ganze Familie

Neben den klassischen Führungen gibt es im Schloss Hof zahlreiche weitere Angebote für die ganze Familie.

Barockgarten im Winter (22.Februar)

Nachttopf, Puder, Ungeziefer - Körperpflege und Hygiene zu Zeiten Prinz Eugens (26.Jänner; 23.Februar; 09.März)

Kaiserliche Tea-Time (18./19. Jänner; 15./16.Februar; 08./09. März)

Tierisches Schloss Hof (19.Jänner; 16.Februar)

Ponytreff (jeden Samstag, Sonn- und Feiertag)

Kreativprogramm für Kinder

Komplettiert wird der märchenhafte Winter am Schloss Hof durch ein eigenes Kinderkulturprogramm, damit auch die Jüngsten das prunkvolle Schloss in seiner vollen Pracht erleben können.

Mitmachtheater Hexe Lillith (19.Jänner)



Musiktheaterstück "Juju und Franz" (26.Jänner)



Die Fledermaus (01.Februar)



Kasperl & Co. (02.Februar; 02.März)



Verkleidungsworkshop (07.Februar)



Kinderyoga (22.Februar)



Faschingsfeier (01.März)



Tanztheaterstück "Du&Ich" (07.Februar)



Theater Tip Tap (09.Februar)



Mitmachkonzert der Donaupiraten (15.Februar)



Theaterstück "?Neugierig?" (16.Februar)



"Bombo, Poncho und Gitarre" (08.Februar)



"Mozart&Vivaldi" (23.Februar)