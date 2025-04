Bühne im Hof feiert Jubiläum mit Stars und Spektakel

Die Bühne im Hof in St. Pölten lässt es im Herbst krachen: Zum 35. Geburtstag gibt es ein Show-Feuerwerk mit Kabarett, Musik und großen Namen.

Die Bühne im Hof in St. Pölten will in der Herbstsaison 2025 zum 35-jährigen Bestehen das "Jubihläum! Bis zum Schluss genießen". Geboten wird unter dem künstlerischen Leiter Alexander Hauer ein abwechslungsreiches Programm geprägt von Kabarett und Musik. Antonia Stabinger wurde der Titel der ersten "Hofkünstlerin" verliehen - dabei handelt es sich den Angaben zufolge um "Kabarettpreis, Artist-in-Residence-Programm und Bühnen-Botschafter:in".

Stabinger werde "in den kommenden Spielzeiten mit ihren vielen Facetten unser Programm bereichern", kündigte der künstlerische Leiter an. Sie werde auch "die eine oder andere Veranstaltung kuratieren und uns inhaltlich beraten". Ihr erstes Programm "Angenehm" präsentiert Stabinger am 15. November, mitwirken wird sie auch beim StarCast Dinner und StarCast Brunch Ende November.

Gäste von Herbert Prohaska bis Conchita Wurst

Mit Kabarettprogrammen zu Gast sein werden u.a. Monica Weinzettl und Gerold Rudle, Robert Stachel und Christoph Grissemann, Roland Düringer, Alfred Dorfer, Maschek, die Science Busters, die Kernölamazonen und Michael Bauer alias Heidelbeerhugo. Anlässlich seines 70. Geburtstags nimmt Herbert Prohaska Platz "Auf dem roten Stuhl", der Gesprächsreihe von Bernhard Egger. Unter dem Namen "Frau Thomas & Herr Martin" präsentieren Tom Neuwirth - besser bekannt als Conchita Wurst - und Martin Zerza ein Varieté-Programm. Viktor Gernot & His Best Friends beenden ihre musikalische Reise nach 37 Jahren bei "Time To Say Goodbye - The Farewell Concerts". Zu hören sind auch die Poxrucker Sisters, Gansch & Roses sowie Johann K. und Monti Beton.

Fixpunkt und gleichzeitig Start in die Herbstsaison ist das Höfefest am 20. September mit den Nachwuchsstars Katie La Folle und Romeo Kaltenbrunner. Das Zirkusfest geht von 16. bis 19. Oktober über die Bühne. Mehrere Theaterstücke in der Saison - darunter die Produktion "Das Neinhorn" des Landestheaters Niederösterreich - wenden sich an junges Publikum. Am 20. Dezember wird das Jubiläumsjahr - nach einer Feierwoche Anfang April - bei einem "Weiter-Feiertag" ausklingen.