× 10.000 Fans feiern heute Fendrichs beste Show

Rainhard Fendrich lässt heute Abend die Stadthalle beben. Mit 33 Song starker XXL-Setlist, einer Portion Glück und mahnenden Worten.

„Rassismus ist ein rein gesellschaftliches Problem.“, „So was passiert, wenn man kein Arschloch ist.“ und „Man kann seine Heimat auch lieben, ohne andere zu hassen!“ Starke Worte von Rainhard Fendrich bei seiner Jubiläums-Tournee „Nur ein Wimpernschlag – 45 Jahre live“, die er heute ab 20 Uhr perfekt aufgewärmt von 11 Konzerten Deutschland und der Schweiz, erstmals auch in Österreich präsentieren will.

Die Wiener Stadthalle ist nach dem großen oe24-Interview-Aufreger („Wir sind jetzt wieder das Nazi-Land“) und dem Hype um die Hit-CD „Wimpernschlag", für die er backstage auch mit dem „Nummer 1 Award der Austria Top 40“ ausgezeichnet wird, bis auf den letzten Sitzplatz ausverkauft. Deshalb gibt es am 16. Mai auch ein Zusatzkonzert. Dafür wurde nun auf oeticket und ticket24.at ein allerletztes Restkarten Kontingent freigeschalten.

Vom Opener „Zweierbeziehung“, mit dem er 1980 seinen ersten Achtungserfolg feierte, bis zum eindringlichen Finale „Nie mehr Krieg“, dem letzten Lied der aktuellen CD, hat Fendrich dafür gleich 33 Songs auf die XXL-Setlist gesetzt. Raritäten („Vogelfrei“), Schmankerl („Auf und Davon“), die Essenz von „Wimpernschlag“ und ein nie enden wollendes Hit-Feuerwerk: "Malibu", "Blond", "Strada del Solo", "Schickeria", "Macho Macho", "Es lebe der Sport", "Weus'd a Herz hast wia a Bergwerk". Allesamt Lieder, die längst in unserer DNA verankert sind.

Das ist die XXL-Setlist der Rainhard Fendrich:

Zweierbeziehung

Vogelfrei

Es tuat so weh, wenn ma verliert

Vü schöner is des G'fühl

Auf und davon

Der Wind

Haben Sie Wien schon bei Nacht geseh'n

Von Zeit zu Zeit

Zwischen eins und vier

Die die wandern

Strade del Sole

Nachtzug nach Jesolo

Manchmal denk i no an di

Warteschleife

Tango Korrupti

I am from Austria



Pause

Kein schöner Land

Tränen trocknen schnell

Schwarzoderweiß

Malibu

Frieda

Nie wieder jung sein

Milifecrisis

Schickeria

Blond

Macho Macho

Wimpernschlag

Zugaben:

Es lebe der Sport

Oben Ohne

Weus'd a Herz hast wia a Bergwerk

Schöne Augen

Hoit mi

Nie mehr Krieg

Will Fendrich zu „Oben Ohne“ auch heute wieder „eine Portion Glück“ verschenken („Wenn es uns gelingt dieses Gefühl in den grauen Alltag zu schmuggeln, dann hat sich der Abend ja schon gelohnt.“) so gibt’s als Highlight schon vor der Pause die ewige Hymne „I am from Austria“ die er ja lange Zeit nicht gespielt hat. „Das hatte den Sinn verloren, doch jetzt ist Zeit wieder danach!“

Am Sonntag bringt Fendrich die beste Show seiner Karriere dann auch in die Salzburg Arena. Dazu gibt es bis 31. Oktober noch 7 weitere Österreich-Konzerte und 2026 sogar eine Open Air Zugabe.