Linzer Brucknerhaus präsentiert neues Programm von Wiener Philharmoniker bis Lisa Eckhart

Der Linzer Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ) zeigte sich bei der Programmpräsentation erfreut, dass nach der schwierigen Phase der Betrieb des Brucknerhauses "so hoch professionell weitergeht".

Linz. Ein erster Überblick über das Brucknerhausprogramm 2025/2026 wurde am Donnerstag von Johanna Möslinger, der interimistischen künstlerischen Geschäftsführerin der LIVA, gegeben. Es stehen mehr als 150 Eigenveranstaltungen am Programm. Es kommen Spitzenorchester von den Wiener Philharmonikern bis zum City of Birmingham Symphony Orchestra und bringen dabei unter anderem Ausnahmekünstler wie Augustin Hadelich, Bruce Liu, Joana Mallwitz oder Alice Sara Ott erstmals nach Linz. Mit neun Konzerten ist das Bruckner Orchester Linz in vertrauter Umgebung zu hören. In Sonntagsmatineen gastieren u.a. der Concentus Musicus Wien, die Festival Strings Lucerne und das Zürcher Kammerorchester im Brucknerhaus. Hochkarätig besetzt sind auch die Liederabende mit Erika Baikoff, Regula Mühlemann, Mark Padmore und Ian Bostridge.

© Getty ×

Wieder Kooperation mit dem Posthof

Die Kooperation mit dem Posthof wird fortgesetzt: Ina Regen macht am 29. November im Brucknerhaus einen Tourstopp, Lisa Eckhart zelebriert am 20. Februar ihren

gnadenlosen Humor in ihrem neuen Programm "Ich war mal wer" und Julian le Play ist am 19. März mit einem unplugged-Programm zu erleben.

Linz AG Generaldirektor Erich Haider hat einen Spar-Tipp: "Als eine von vier Kultureinrichtungen in Linz ist das Brucknerhaus auch Teil unserer Aktion LINZ AG SONNTAGE, beider Kulturbegeisterte an Sonntagen zu zahlreichen Veranstaltungen ohne zusätzliche Kosten eine Begleitperson mitnehmen können."