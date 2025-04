Sufer-Saison startet in der SCS

Demnächst rollt die coole Welle auf der man surfen lernt oder die Musik genießt.

Am Mittwoch, den 30. April 2025 startet die Multiplex Citywave in der Westfield Shopping City Süd als maßgeblicher Bestandteil des neuen österreichweiten Surf Openings in ihre 10. Saison. Neben Jubiläumsangeboten am Eröffnungswochenende verspricht der kommende Sommer neue und bekannte Sport-, Spaß- und Musik-Events und bringt damit Hawaii und Urlaubsfeeling auf die Multiplex Terrassen.

Schnellste Art Surfen zu lernen

Seit 2016 gibt es das Erfolgsprojekt schon und seit 2017 läuft die einzige Citywave Österreichs bei der Westfield Shopping City Süd und begeistert jährlich tausende Surf-Fans. Das Citywave Konzept bietet die einfachste, schnellste und sicherste Art und Weise, Surfen zu lernen.

© oe24

Auf der 1,4 Meter hohen Welle stellen sich ganz schnell erste Erfolgserlebnisse und ein breites Grinsen im Gesicht ein. Ab acht Jahren und bis ins hohe Alter kann gesurft werden, egal ob mit oder ohne Vorkenntnisse. Profis nutzen die Citywave in der steilsten Einstellung für radikale Surfturns sowie spektakuläre Air-Tricks und Rotationen.