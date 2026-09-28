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ÖTV-Hoch

Vier Österreicherinnen knacken die Top 100

Eine Tennisspielerin schlägt bei den US Open mit einer beidhändigen Rückhand den Ball.
© GEPA pictures
Julia Grabhers Titel in Tolentino schlägt sich auch im neuen WTA-Ranking nieder.
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Österreichs Frauen-Tennis präsentiert sich in der neuen Weltrangliste mit einem starken Quartett. Julia Grabher kehrt nach ihrem Triumph beim WTA125-Turnier in Tolentino als Nummer 99 unter die besten 100 der Welt zurück. Gemeinsam mit Anastasia Potapova, Lilli Tagger und Sinja Kraus sorgt sie damit für eine starke ÖTV-Präsenz.

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Potapova weiter klar voran

Österreichs Nummer eins bleibt Potapova. Sie verlor im Wochenvergleich einen Platz und rangiert nun auf Position 25. Tagger büßte zwei Ränge ein und ist 61., Kraus liegt auf Platz 95.

Weniger erfreulich sieht es bei den Männern aus: Sebastian Ofner ist als Nummer 117 aktuell der bestplatzierte Österreicher. Die Weltranglisten werden von Jelena Rybakina und Jannik Sinner angeführt.

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