ÖSV-Adler mit 33 Jahren plötzlich unschlagbar

Der 33-jährige ÖSV-Adler Clemens Aigner ist derzeit nicht zu stoppen.

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Der 33-jährige Tiroler Clemens Aigner dominiert derzeit den Skisprung-Kontinentalcup. Mit vier souveränen Siegen in nur neun Tagen – nach einem Doppelerfolg in Stams gewann er am Wochenende auch beide Bewerbe in Hinterzarten – deklassiert der ÖSV-Routinier die Konkurrenz.

Selbst der slowenische Superstar Domen Prevc hatte bei allen vier Antritten das Nachsehen. Besonders bitter verlief für den Slowenen der Sonntag in Hinterzarten: Er landete nur auf Rang 16, während sich alle sieben angetretenen Österreicher vor ihm platzierten – sechs heimische Adler schafften es sogar in die Top 7.

ÖSV-Skispringer Clemens Aigner © APA/EXPA/JFK

Dieser Erfolgslauf macht sich bezahlt: Vor dem Finale in Klingenthal hat Aigner einen der drei zusätzlichen Weltcup-Startplätze, die über den Kontinentalcup vergeben werden, praktisch sicher. "Der Weltcupstartplatz war mein Ziel, da bin ich auf einem guten Weg", zitiert der "Kurier" den 33-Jährigen.

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Er weiß, was dieser Schritt bedeutet: "Und wenn du im österreichischen Weltcup-Team bist, dann weißt du, dass du vorne mitspringen kannst."

Damit stehen die Chancen bestens, dass Aigner beim Weltcupauftakt in Lillehammer wieder auf die ganz große Skisprung-Bühne zurückkehrt.