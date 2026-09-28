oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

Vier Siege am Stück

ÖSV-Adler mit 33 Jahren plötzlich unschlagbar

Skispringer in weißem Anzug und Helm bei der Landung auf einer Skisprungschanze.
© APA/GEORG HOCHMUTH
Der 33-jährige ÖSV-Adler Clemens Aigner ist derzeit nicht zu stoppen.
OE24 auf Google bevorzugen

Der 33-jährige Tiroler Clemens Aigner dominiert derzeit den Skisprung-Kontinentalcup. Mit vier souveränen Siegen in nur neun Tagen – nach einem Doppelerfolg in Stams gewann er am Wochenende auch beide Bewerbe in Hinterzarten – deklassiert der ÖSV-Routinier die Konkurrenz.

Auch interessant

»Buhuhu«: Agassi frotzelt Zverev nach Triumph

Julia Grabher mit Turniersieg wieder Top 100

Aufgabe-Drama für Vuelta-Held Gall bei Rad-WM

Selbst der slowenische Superstar Domen Prevc hatte bei allen vier Antritten das Nachsehen. Besonders bitter verlief für den Slowenen der Sonntag in Hinterzarten: Er landete nur auf Rang 16, während sich alle sieben angetretenen Österreicher vor ihm platzierten – sechs heimische Adler schafften es sogar in die Top 7.

Ein Mann in Sportkleidung sitzt lächelnd auf einem Sofa in einem hellen Raum.
ÖSV-Skispringer Clemens Aigner © APA/EXPA/JFK

Dieser Erfolgslauf macht sich bezahlt: Vor dem Finale in Klingenthal hat Aigner einen der drei zusätzlichen Weltcup-Startplätze, die über den Kontinentalcup vergeben werden, praktisch sicher. "Der Weltcupstartplatz war mein Ziel, da bin ich auf einem guten Weg", zitiert der "Kurier" den 33-Jährigen.

Er weiß, was dieser Schritt bedeutet: "Und wenn du im österreichischen Weltcup-Team bist, dann weißt du, dass du vorne mitspringen kannst."

Damit stehen die Chancen bestens, dass Aigner beim Weltcupauftakt in Lillehammer wieder auf die ganz große Skisprung-Bühne zurückkehrt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Achtung! Dieses Medikament mindert den Impfschutz

Aufgabe-Drama für Vuelta-Held Gall bei Rad-WM

Ein Toter bei Explosion in polnischer Rüstungsfabrik

Niederländerin Vollering erstmals Straßen-Weltmeisterin

»Buhuhu«: Agassi frotzelt Zverev nach Triumph

Julia Grabher mit Turniersieg wieder Top 100

WTA125-Turnier: Grabher steht im Finale von Tolentino

US-Luftwaffe knapp Katastrophe entgangen

Hätte SIE die Bachelorette werden sollen?

SPÖ legt Silberstein-Verträge offen