Julia Grabher mit Turniersieg wieder Top 100

Julia Grabher ist zurück in der Erfolgsspur. Mit dem Sieg beim WTA125 in Tolentino schafft es die Vorarlbergerin zurück in die Top 100.

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Die als Nummer drei gesetzte Vorarlbergerin besiegte am Sonntag im Finale des Sandplatzturniers in Italien die Spanierin Guiomar Maristany Zuleta De Reales (9) mit 7:6(5), 6:2. Die 30-Jährige jubelte über ihren dritten Turniersieg auf dieser Ebene der WTA Tour und den ersten seit Oktober 2025 in Florianopolis (Brasilien).

Im ersten Satz gelang Grabher im Tiebreak die Vorentscheidung, in diesem war sie mit 4:0 davongezogen. Mit der Führung im Rücken gewann Grabher im zweiten Durchgang fünf Games en suite und verwandelte nach 1:39 Stunden ihren ersten Matchball.

Top 100 als Lohn für viele Mühen

In der Weltrangliste dürfte Grabher damit wieder in die Top 100 klettern. Damit hat die von Günter Bresnik betreute Österreicherin, die zuletzt immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen war, ihr Minimalziel für dieses Jahr erreicht.