Aufgabe-Drama für Vuelta-Held Gall bei Rad-WM

US-Profi Brandon McNulty (28) triumphierte im Straßenrennen der Rad-WM in Montreal nach einer spektakulären Soloflucht. Der Traum von Felix Gall, um eine Medaille mitzufahren, platzte vorzeitig. Einziger Österreicher im Ziel: Felix Großschartner als 54.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

McNulty siegte nach 273 km und rund 4.000 Höhenmetern in 6:15:04 Stunden mit einem unglaublichen Stundenschnitt Silber ging an Michael Matthews (AUS/+13 Sek.), Mathieu van der Poel (NED/+13) wurde Dritter. Topfavorit und Zeitfahr-Weltmeister Remco Evenepoel ging leer aus.

"War extrem müde"

Für den Osttiroler Felix Gall, der heuer mit Platz 2 beim Giro d'Italia und vor zwei Wochen als Dritter bei der Vuelta a Espana für Furore gesorgt hatte, endete das WM-Rennen vorzeitig. Er hatte die Anstrengungen der dreiwöchigen Spanien-Rundfahrt nicht weggesteckt. "Ich war extrem müde", gestand Gall enttäuscht, "von der Vuelta und der ganzen Saison. Ich hab es nicht geschafft, die Anspannung noch einmal aufzubauen und den Fokus noch einmal zu finden. Ich bin nie wirklich reingekommen in dieses Rennen."

Während auch Patrick Konrad aufgab, kämpfte sich Felix Großschartner als 54. ins Ziel.