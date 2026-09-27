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Beim Debüt

Wirbel um Zawieschitzky nach Kosovo-Gegentor

Zwei österreichische Fußballspieler umarmen sich nach einem Spiel auf dem Spielfeld.
© GEPA pictures
Österreich feiert den nächsten Sieg in der Nations League. In Wien schlagen die ÖFB-Stars Kosovo mit 3:1. Dabei sorgt Torwart Christian Zawieschitzky bei seinem Debüt für viel Aufregung.
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Österreich bleibt auch im sechzehnten Heimspiel in Folge siegreich. Beim 3:1 gegen Kosovo feierten gleich zwei ÖFB-Stars ihr Debüt in der Startelf. Einer davon sorgte aber während der Partie für viel Wirbel.

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Der erst 19-jährige Salzburg-Keeper Christian Zawieschitzky musste bei der Partie einmal hinter sich greifen. In der 83. Minute war er beim Elfmeter von Kosovo chancenlos. Danach schnappte er sich den Ball und steckte die Kugel unter seinem Trikot.

Kosovo wenig erfreut über die Aktion

Die Kosovaren waren wenig erfreut über die Aktion. Sie versuchten, den Ball rauszuschlagen, und beschwerten sich. Zawieschitzky zeigte sich dabei kaum beeindruckt. Er hielt seine linke Hand unter dem Ball, um den Gegner sogar zu stören. Der Schiedsrichter eilte zu dem kleinen Rudel und beruhigte die Lage.

Der ÖFB-Jungstar hat für diese Aktion keine gelbe Karte gesehen. Am Spielverlauf selbst hat das Zeitschinden ebenfalls keinen Einfluss gehabt. Österreich konnte die 3:1-Führung problemlos über die Zeit bringen.

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