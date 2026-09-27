Xaver Schlager: "Kirche im Dorf lassen"

Mit seinem 51. Einsatz in der Coaching-Zone stellte Teamchef Ralf Rangnick den "Rekord" von Herbert Prohaska ein. Viel wichtiger war dem Deutschen allerdings der 3:0-Sieg gegen den Kosovo. Das sagten die Österreicher nach der Partie.

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Teamchef Ralf Rangnick: "Jeder im Stadion hat gesehen, dass wir eine richtig gute Energie auf dem Platz hatten. Und das war der Schlüssel für den Sieg." Der Boss lobte seine Jungs: "Wenn ein Fehler passiert ist, waren sofort zwei, drei da, um ihn wettzumachen. Das war auch unser Ziel. Wir hatten auch fast die ganze Zeit über die Kontrolle über das Spiel. Beim ersten Treffer kann er den Kopfball nicht besser setzen ins lange Eck, solche Aktionen haben wir in den vergangenen Tagen ständig mit unserem neuen Standardtrainer Max Ritscher trainiert. Das 2:0 kann man nicht viel besser herausspielen. Damit haben wir eine sehr gute Ausgangsposition (zum Aufstieg in der Nations League, d. Red.)."

"Eine super Mannschaftsleistung"

Kapitän Xaver Schlager: "Das war schon ganz gut, aber ich würde die Kirche im Dorf lassen, wir haben nicht gegen Spanien oder England gespielt. Es gibt noch viel, was wir verbessern müssen."

Carney Chukwuemeka über sein Tor zum 3:0: "Ein großartiges Gefühl, ein weiterer spezieller Moment, ich hoffe, es geht weiter so. Wir sind zu unseren Wurzeln zurückgekehrt, wir haben großartig gespielt."

Franco Foda (Kosovo-Teamchef): "Wir haben gut angefangen und hätten 1:0 in Führung gehen müssen. Aber Österreich hat die Tore in den richtigen Momenten erzielt. So ist das nun im Fußball. Insgesamt war der Sieg von Österreich daher nicht unverdient. Wenn man die Statistik anschaut, war das Spiel aber relativ ausgeglichen, bei den expected Goals und dem Ballbesitz war der Unterschied nicht so groß."

Christian Zawieschitzky (ÖFB-Tormann): "Es war sehr aufregend für mich. Vor ein paar Monaten war ich noch als Zuschauer da, jetzt mein Debüt zu feiern, ist sehr speziell. Ein paar Jungs kenne ich noch von der Zeit, wo ich noch Balljunge war. Ich frage mich tatsächlich manchmal, was da alles passiert ist in den vergangenen Monaten. Es kann aber immer auch schnell nach hinten gehen, ich genieße daher die Zeit. Ins Team habe ich mich sehr gut eingefunden, wir haben eine gute Chemie, es macht Spaß zu spielen."

David Affengruber (Torschütze zum 1:0): "Wir haben eine sehr gute Leistung gebracht. Wir wollten 0:0 spielen, dann verschulde ich einen Elfer. Vom Gefühl her, ein softer Elfer, meine ich. Aber es war eine super Mannschaftsleistung und wir nehmen die drei Punkte gerne mit. Jetzt geht’s zum nächsten Spiel."

Das steigt bereits am Donnerstag in Dublin gegen Irland.