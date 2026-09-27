Zu große "Ablenkung": Miley Cyrus darf nicht zu Dolly-Tribut

Bei den MTV Video Music Awards wird am 27. September an Country-Ikone Dolly Parton (†80) erinnert. Eine Person fehlt bei der geplanten Ehrung allerdings: Patentochter Miley Cyrus (33). Offenbar wurde die Sängerin gar nicht erst für den Tribut angefragt.

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Wie der Klatschkolumnist Rob Shuter in seinem Substack "Naughty But Nice" berichtet, soll es dafür mehrere Gründe geben. Einerseits hätten die Verantwortlichen Mileys frische Trauer nicht zu einem großen TV-Moment machen wollen.

Andererseits soll befürchtet worden sein, dass Mileys besonders enge Verbindung zu Dolly Parton den eigentlichen Tribut zu sehr in den Hintergrund rücken könnte.

Statt Miley wird Kacey Musgraves (38) den musikalischen Part der Ehrung übernehmen.

Miley verabschiedete sich emotional von ihrer Patentante

Dolly Parton starb am 25. August im Alter von 80 Jahren in Nashville. Nur einen Tag später nahm Miley Cyrus öffentlich Abschied von ihrer Patentante.

Miley Cyrus und Dolly Parton hatte eine lange und spezielle Verbindung. © Disney Channel via Getty Images

Auf Instagram schrieb sie damals eine emotionale Nachricht über ihre besondere Beziehung zu Dolly: "Unsere heiligsten Momente waren privat, und sie werden dort bleiben – hinter der Bühne, unter dem Glamour und zwischen unseren Herzen."

Miley machte damit deutlich, wie persönlich der Verlust für sie ist.

Tribut bei den MTV Video Music Awards

Nun wird die Country-Legende also ohne ihre Patentochter bei den VMAs gewürdigt. Für die Preisverleihung ist am 27. September in den USA eine Übertragung über Paramount+ Premium angekündigt.

Sie traten bereits öfters gemeinsam auf. © Getty Images for The Recording Academy

International sollen die MTV Video Music Awards und das Dolly-Parton-Tribut am darauffolgenden Tag bei Paramount+ und MTV verfügbar sein.