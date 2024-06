× Was tun, wenn die Waschmaschine übel riecht?

Nach längerer Zeit, kann es schon mal sein, dass die Waschmaschine anfängt unangenehm zu riechen. Das ist nicht nur unhygienisch, sondern vermindert auch deren Leistung. Damit die Maschine wieder genauso duftet wie unsere Wäsche, verraten wir schnelle SOS-Tipps.

Frisch gewaschene Wäsche sollte auch genauso riechen: frisch. Tut sie das nicht, braucht womöglich die Waschmaschine eine Reinigung. Denn in Zeiten von Sparprogrammen und Niedrigtemperaturwäschen kommt es immer häufiger vor, dass die Waschmaschine stinkt. Doch Gerüche entstehen nicht ohne Grund.

Warum stinkt meine Waschmaschine?

Ein schlechter Geruch in der Waschmaschine wird hauptsächlich durch Schimmel und Bakterien verursacht. Die feuchten, warmen und sauerstoffreichen Bedingungen in der Maschine bieten einen idealen Nährboden für deren Vermehrung. Diese Mikroorganismen setzen sich in der Trommel, im Waschmittelfach oder im Flusensieb fest.

Woher kommen Schimmel und Bakterien?

Viele Menschen waschen ihre Wäsche heutzutage bei niedrigen Temperaturen, etwa 30 oder 40 Grad, um Energie und Geld zu sparen. Obwohl dies in den meisten Fällen ausreicht, um die Kleidung sauber zu bekommen, hat es einen Nachteil: Keime in der Wäsche werden nicht vollständig abgetötet, da dies erst bei Temperaturen ab 60 Grad geschieht. Während 30 Grad für die gesetzlich vorgeschriebene Fleckentfernung und Energieeinsparung ausreichen, kann die Maschine auf Dauer anfangen zu müffeln.

Zusätzlich kann auch altes und abgestandenes Wasser für unangenehme Gerüche sorgen.

Das hilft gegen den üblen Geruch

Um den Biofilm und damit den unangenehmen Geruch zu beseitigen, sollte mindestens einmal im Monat bei 60 Grad mit einem festen Vollwaschmittel (Pulver, Granulat oder Tabs) gewaschen werden. Diese enthalten Bleichmittel, die Flecken lösen und gleichzeitig Bakterien und Biofilme reduzieren.

Auch folgende Maßnahmen helfen, den Gestank wieder in den Griff zu bekommen und der Entstehung von Schimmel und Bakterien vorzubeugen:

Die Waschmaschine nach jedem Waschgang offen stehen lassen, damit sie vollständig trocknen kann.

Gummidichtungen und Rillen regelmäßig trocken wischen.

Altes Wasser aus dem Flusensieb entfernen.

Wie oft sollte die Waschmaschine gereinigt werden?

Spätestens, wenn die Kleidung nicht mehr gut duftet, wenn man sie gewaschen hat. Zumindest einmal im Monat sollte man ein Hygieneprogramm ohne Inhalt durchlaufen lassen (Kochwäscheprogramm), sodass Keime in der Waschtrommel beseitigt werden.

Wie sollte die Waschmaschine gereinigt werden?

Hierzu gibt es drei Optionen:

Mit Essig: Damit ab und zu die Gummidichtungen abreiben. Zudem ab und an eine Essig-Wasser-Mischung ins Waschmittelfach leeren – dann ohne Beladung und bei 90 Grad durchspülen lassen. Mit Spülmaschinentabs: Einen Tab in die Waschmaschine legen, danach wird ein Waschgang mit 90 Grad eingestellt. Mit Zitronen: Zitronensäure eignet sich ebenfalls als Entkalker. Und ist etwas schonender für die Maschine. Dafür acht Esslöffel Zitronensaft in die Waschtrommel geben und bei hoher Temperatur durchlaufen lassen. Für die nächsten Waschgänge sorgt die Zitrone übrigens für einen frischen Duft.

Wie kann man einer übel riechende Waschmaschine vorbeugen?

Nicht zu viel Waschmittel benutzen.

Flüssiges Waschmittel direkt in die Trommel geben – das reduziert Rückstände. Oder: direkt Pulver verwenden.

Gewaschene Wäsche so schnell wie möglich ausladen.

Waschmittelfach und Türe öffnen und auslüften lassen.

Fazit

Bakterien und Schimmelpilze führen dazu, dass die Waschmaschine stinken kann. Reinigen Sie das Gerät daher regelmäßig, nutzen Sie ab und zu das 90-Grad-Waschprogramm und entfernen Sie Kalkablagerungen mit Hausmitteln. Dadurch verhindern Sie die Geruchsbildung und Verkalkung der Waschmaschine.