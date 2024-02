× Handtücher stinken: So werden Sie den muffigen Geruch wieder los

Die frisch gewaschenen Handtücher stinken noch schlimmer als vorher? Das steckt dahinter - und so werden Sie den Geruch wieder los.

Was gibt es schöneres, als sich nach einer frischen Dusche oder einem erholsamen Bad in ein flauschiges Handtuch zu kuscheln? Doch die Freude ist schnell getrübt, wenn die weichen Textilien nicht nach Waschmittel riechen, sondern einfach nur muffig oder gar faulig. Dass Handtücher, die frisch aus der Wäsche kommen, immer noch stinken, liegt nicht unbedingt an einer schlechten Qualität. Oft liegt es an der Waschmaschine selbst, oder daran, dass die Handtücher nicht richtig gewaschen wurden.

Warum stinken Handtücher nach dem Waschen?

Muffig riechende Handtücher können mehrere Gründe haben. Oft liegt es an Keimen oder Schimmel, die sich aufgrund von Verschmutzungen durch Fussel oder Reste des Waschmittels in der Waschmaschine vermehren. Wäscht man die Wäsche stets bei niedrigen Temperaturen, wird das sogar begünstigt. Denn dadurch werden die Bakterien nicht abgetötet und verbreiten sich noch mehr.

Auch eine überladene Waschmaschine kann nicht mehr ordentlich reinigen. Schmutz bleibt auf den Handtüchern zurück und sorgt für den üblen Geruch.

Wie bekomme ich den stinkenden Geruch aus meinen Handtüchern?

Oft reicht es aus, die Wäsche einfach ein bisschen heißer zu waschen: Handtücher vertragen in der Regel eine 60 Grad-Wäsche. So haben Keime, die sich festsetzen, keine Chance mehr. Hilft das nicht, müssen Sie zu härteren Maßnahmen greifen:

Geben Sie die Textilien in die Waschmaschine. Die Trommel sollte allerdings nur bis zu 60 Prozent gefüllt sein. Die Textilien sollten nicht zusammengefaltet oder geknüllt sein. Dadurch können das Waschmittel und das Waschwasser alle Fasern gründlich erreichen. Gießen Sie eine Tasse Tafelessig zur Wäsche in die Trommel. Schalten Sie das 90-Grad-Waschprogramm oder das Programm für Kochwäsche ein. Wichtig: Wenn die Textilien die hohen Temperaturen nicht vertragen, können Sie den Trick auch mit dem 60-Grad-Waschprogramm versuchen. Sobald das Waschprogramm durchgelaufen ist, fügen Sie eine halbe Tasse Natron in die Trommel. Waschen Sie die Wäsche erneut bei 90 beziehungsweise 60 Grad. Im Anschluss hängen Sie die Textilien auf einer Wäscheleine auf – am besten an der frischen Luft. Alternativ können Sie sie zum Trocknen in den Trockner geben.

Tipp: Anstatt Essig kann auch Zitronensäure verwendet werden, und anstatt Natron wirkt auch Backpulver.

Tipp: Anstatt Essig kann auch Zitronensäure verwendet werden, und anstatt Natron wirkt auch Backpulver.

Damit auch die Waschmaschine Ihnen stets gute Dienste leistet, muss auch diese ab und zu gereinigt werden.