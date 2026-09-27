Diese TV-Legende sucht dringend ein neues Zuhause

Michael Schanze steht wegen des bevorstehenden Abrisses seines Mietshauses unter großem Druck. Findet der Moderator bis Jahresende keine Wohnung, erwägt er den Umzug in eine Seniorenresidenz.

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Dem 79-jährigen deutschen Schauspieler und Moderator Michael Schanze läuft bei der Wohnungssuche die Zeit davon. Sollte er bis Ende des Jahres keine passende Bleibe finden, bleibt ihm im Notfall nur der Umzug in eine Seniorenresidenz als Plan B. Das berichtete der durch Sendungen wie "1, 2 oder 3" bekannte Star der Zeitschrift "Das Neue Blatt". Grund für die schwierige Situation ist der geplante Abriss des Münchner Mietshauses, in dem Schanze seit über 13 Jahren lebt und das all seine Ansprüche erfüllte.

Michael Schanze © United Archives via Getty Images

Bereits im Frühjahr machte er öffentlich, dass er sein Zuhause verlassen muss. Sein gesamter Alltag dreht sich derzeit um das Thema, was wohl viele Menschen auf Wohnungssuche nachvollziehen können. Gegenüber der "Abendzeitung" schilderte er den aktuellen Druck: "Ich habe auch gleich um 19 Uhr wieder einen Besichtigungstermin. Und dann habe ich noch eine Dame angeschrieben, die meldet sich nicht zurück ... Vier-Zimmer-Wohnung mit Garten in Neupasing".

Spezielle Anforderungen an die Wohnung

Für eine neue Immobilie mit mehr als 100 Quadratmetern Wohnfläche wäre Schanze bereit, bis zu 3.000 Euro Miete zu zahlen. Die Suche wird jedoch durch besondere Bedingungen erschwert. Da der Moderator an einer fortschreitenden Nervenkrankheit leidet, kommen viele Treppenstufen für ihn kaum infrage und er benötigt einen sicheren Zugang. Zudem besitzt Schanze drei Konzertflügel, von denen mindestens ein Instrument im neuen Heim seinen Platz finden soll.

Keine Zeit für die Familie

Aufgrund des anhaltenden Wohnungsstresses fehlen Schanze derzeit die Mittel und Kapazitäten für andere Aktivitäten. "Ich kann momentan auf keiner anderen Hochzeit tanzen", erklärte er offen. Darunter leidet auch der Kontakt zu seiner Familie in den USA. Sein 43-jähriger Sohn Patrick lebt dort mit Ehefrau Veronica und den gemeinsamen Kindern. Ein spontaner Besuch über den Atlantik ist für den Moderator unter den gegebenen Umständen derzeit nicht möglich.