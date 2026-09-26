Gothic-Star stirbt nach Auftritt in Spanien

Bruno Kramm ist mit nur 58 Jahren gestorben

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Die deutsche Gothic- und Industrial-Szene trauert um Bruno Kramm. Der Musiker und Produzent, der vor allem als Sänger und Keyboarder der Band Das Ich bekannt war, ist im Alter von 58 Jahren überraschend gestorben. Die genauen Umstände seines Todes sind bislang nicht bekannt.

Kramm hatte am Samstagabend gemeinsam mit seinem langjährigen Bandkollegen Stefan Ackermann ein Konzert im spanischen Granada gegeben. Wenig später brach er in der Garderobe zusammen. Nach einem Notruf rückten Rettungskräfte und die spanische Nationalpolizei aus. Die Sanitäter konnten den Musiker jedoch nicht mehr retten und stellten seinen Tod fest. Nach Angaben der Polizei wurde zunächst von einem natürlichen Tod ausgegangen.

© Redferns

Kramm und Ackermann hatten Das Ich 1989 gegründet und die deutsche Industrial- und Gothic-Szene über Jahrzehnte mitgeprägt. Die Band verband Elemente aus Post-Punk, Dark Wave und Gothic-Industrial mit deutschsprachigen, häufig philosophisch geprägten Texten. Zu ihren bekanntesten Stücken zählt "Gottes Tod".

Eine besondere Rolle spielte Das Ich auch beim Wave-Gotik-Treffen in Leipzig. Die Band trat 1992 bei der ersten Ausgabe des Festivals auf, das sich später zu einem der wichtigsten Treffen der internationalen Gothic-Szene entwickelte. Auch in Südamerika konnte sich die Gruppe eine große Fangemeinde aufbauen.

Neben seiner musikalischen Arbeit war Kramm zeitweise auch politisch aktiv. Er engagierte sich unter anderem bei der Berliner Piratenpartei und bei den Grünen. Zurück bleibt eine Ehefrau mit zwei Kindern – und eine große Lücke in der deutschen schwarzen Szene.