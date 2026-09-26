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Michael Ballack: Liebesbrief von seiner Sophia zum 50er

Michael Ballack und Sophia Schneiderhan
© Getty Images
Der ehemalige Fußballstar Michael Ballack feiert seinen 50. Geburtstag. Zu diesem runden Ehrentag richtet seine Verlobte Sophia Schneiderhan emotionale Worte und eine Liebeserklärung an ihn.
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Der ehemalige Fußballprofi, TV-Experte und Unternehmer Michael Ballack feiert seinen 50. Geburtstag. Aus diesem Anlass verfasste seine Verlobte Sophia Schneiderhan auf Instagram eine öffentliche Liebeserklärung. Die 26-Jährige teilte rührende Zeilen für den Jubilar und bezeichnete ihn als ihren Lieblingsmenschen. Das Paar zeigte sich zuletzt am vergangenen Samstag gemeinsam beim Oktoberfest der Öffentlichkeit.

Emotionale Worte auf Social Media

In ihrem Online-Brief richtete die 26-Jährige persönliche Worte an den Jubilar: "Heute ist ein wirklich besonderer Tag. Es ist der 50. Geburtstag meines Lieblingsmenschen und das ist ein kleiner Liebesbrief an diesen einen". Weiter schrieb sie, dass sie seine Art bewundere, "wie du deiner Familie zeigst, wie sehr du uns liebst." Zudem rühmte sie seine Fähigkeit, Aufmerksamkeiten zu zeigen und Gefühle offenzulegen: "Du erhellst jeden Raum, jede Unterhaltung und sprichst so präzise und analysiert, wie es typisch für Michael ist." Neben Wünschen für "Gesundheit und Seelenfrieden" bezeichnete sie ihn als ihr "für immer". Ballack reagierte auf den Beitrag mit zwei roten Herzen.

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Vier Jahre gemeinsames Glück

Seit vier Jahren ist das Model Sophia Schneiderhan an der Seite von Ballack. Gemeinsam verbrachte das Paar unter anderem Silvester in Tokio sowie den Frühling auf den Malediven und besuchte die Hochzeit von Anika (26) und Manuel Neuer (40). Bei ihrem Auftritt am Samstag strahlten beide gemeinsam in die Kameras der Fotografen. Ein funkelnder Ring an Sophias linkem Ringfinger ist das Zeichen, dass sich die Beiden bereits verlobt haben. Der Antrag soll bereits vor zwei Monaten stattgefunden haben.

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