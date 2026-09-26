Klum & Kaulitz: Tequila-Party am Oktoberfest

Am Freitagabend feierten Bill und Tom Kaulitz im Münchner Weinzelt. Auch Heidi Klum stieß dazu und begeistert ihre Fans mit Seifenblasen-Maschine.

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In zünftigen Trachten erschienen die Tokio Hotel-Zwillinge Bill Kaulitz (37) und Tom Kaulitz (37) um 20.15 Uhr im Kufflers Weinzelt. Anlass der feucht-fröhlichen Festivität war ihre eigene Marke "KAA DOS", mit der am Freitagabend der Tequila reichlich floss. Unter den 60 geladenen VIP-Gästen befand sich auch Formel-1-Legende Ralf Schumacher (51). Für das kulinarische Wohl der Promis war auf den Holzbänken mit Brotzeitplatten, Schampus im XXL-Eiskühler und Tequila gesorgt.

Bill und Tom Kaulitz © Getty Images

Promis feiern im Münchner Weinzelt

Zwischenzeitlich schauten die strahlenden Zwillinge beim Wiesn-Studio von "Antenne Bayern" vorbei, welches sich ebenfalls im Weinzelt befindet. Dort gaben sie offen zu, bereits "einen kleinen Tequila gezischt" zu haben. Auch Band-Kollege Georg Listing (39) schloss sich der ausgelassenen Runde an. Bill erklärte gut gelaunt: "Wir haben heute ordentlich Spaß."

Versöhnliche Stimmung bei der Wiesn

Gegen 22 Uhr stieß schließlich Toms Ehefrau Heidi Klum (53) gemeinsam mit Model-Legende Nadja Auermann (55) zur Gruppe. Klum dreht derzeit neue Folgen für "Germany's Next Topmodel" in München, wo Auermann zuletzt als Gast-Jurorin zu sehen war.

Nadja Auermann und Heidi Klum © Getty Images

Zuletzt gab es Spekulationen über Spannungen zwischen Heidi und Bill, weil dieser nicht bei ihrem "HeidiFest" war. In der lauen Festnacht wurden etwaige Gerüchte jedoch endgültig ausgeräumt.

Wilder Fahrspaß im Skyfall-Tower

Gemeinsam schob sich der Kaulitz-Klum-Clan umringt von zahlreichen Fans über die Münchner Wiesn. Die Gruppe steuerte verschiedene Fahrgeschäfte an, darunter auch den Skyfall-Tower. Alle hatten dabei einen Getränkebecher in der Hand, während die Stimmung auf dem Höhepunkt war.