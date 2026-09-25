Michelles Ex-Verlobter hat schon eine Neue

Die bittere Wahrheit kommt ans Licht! Das endgültige Scheitern der Beziehung zwischen Michelle und ihrem ehemaligen Verlobten Eric Philippi hielt offenbar weit dramatischere Wendungen bereit als bislang öffentlich bekannt war.

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Die Liebesgeschichte der beiden Schlagersänger galt über lange Zeit als eines der am meisten diskutierten Themen der deutschsprachigen Musikbranche. Ihren Höhepunkt schien die Romanze am 15. Februar 2026 zu erreichen. Anlässlich ihres letzten großen Bühnenkonzerts in der Berliner Uber-Arena, das zugleich das offizielle Finale ihrer mehr als drei Jahrzehnte andauernden Gesangskarriere markierte, kam es vor tausenden feiernden Zuschauern zu einem emotionalen Moment. Eric Philippi betrat überraschend das Scheinwerferlicht, sank vor Michelle auf die Knie und machte ihr vor dem versammelten Publikum einen Heiratsantrag. Obwohl das Paar zu diesem Zeitpunkt bereits seit rund zwei Jahren offiziell verlobt war, zeigte sich die Sängerin sichtlich überrumpelt und erneuerte ihr Ja-Wort auf offener Bühne.

Was die Öffentlichkeit zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht ahnte: Wenige Wochen später ergriff Michelle selbst die Initiative. Am 8. März machte sie Philippi ihrerseits einen Gegenantrag, um ihre ernsten Absichten und ihr tiefes Bekenntnis zu einer gemeinsamen Zukunft zu untermauern. Zu diesem Anlass hatte sie eigens einen Verlobungsring für ihren Partner erworben. Wie Freunde der Sängerin gegenüber der BILD schilderten, zeigte sich Philippi damals zu Tränen gerührt.

Der abrupte Schlussstrich aus der Ferne

Die emotionale Wende folgte jedoch auf dem Fuße und traf die Künstlerin völlig unvorbereitet. Nur vier Tage nach dem tränenreichen Liebesbeweis beendete Philippi die Verlobung. Das Beziehungs-Aus wurde dabei nicht im Rahmen eines persönlichen Gesprächs vollzogen, sondern über das Telefon. Anfang Mai bestätigte der Saarländer gegenüber der BILD-Zeitung schließlich knapp, dass die Initiative zur Trennung allein von ihm ausgegangen sei, hielt sich zu den konkreten Beweggründen damals jedoch bedeckt.

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Für Michelle stellte dieser Schritt einen enormen Schock dar. Später räumte sie öffentlich ein, emotional durch alle Höllen gegangen zu sein sowie tiefe Trauer, Tränen und große Wut empfunden zu haben. Zur Bewältigung des Schmerzes zog sie sich vorübergehend zurück und reiste unter anderem nach Bali, um das Geschehene mit professioneller Distanz aufzuarbeiten. Heute herrscht zwischen den beiden Musikern nach Informationen der BILD absolute Funkstille. Auch zu Michelles Tochter Mia, zu der während der gemeinsamen Jahre ein sehr inniges Verhältnis bestanden hatte, existiert keinerlei Verbindung mehr.

Neue Frau an Philippis Seite

Eric Philippi soll bereits eine neue Lebensgefährtin haben: Laut BILD heißt sie Sandra Hesch und ist ebenfalls Sängerin. Mit ihr verbindet den Musiker nicht nur die gemeinsame Leidenschaft für Melodien, sondern bereits eine längere kollegiale Vergangenheit. Beide Künstler kennen sich schon seit längerer Zeit aus der täglichen Studioarbeit und standen in den vergangenen Monaten immer wieder im engen kreativen Austausch. Aus dem gemeinsamen Musizieren und dem professionellen Feilen an neuen Titeln entwickelte sich nach Angaben aus dem Umfeld schließlich eine tiefe zwischenmenschliche Zuneigung.

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Streit um das gemeinsame Haus und Neuanfang als Mentalcoach

Neben den persönlichen Wunden hinterlässt die Trennung auch offene finanzielle Fragen. Das gemeinsame Anwesen des Ex-Paares im Saarland steht mittlerweile leer und soll zeitnah veräußert werden. Nach BILD-Informationen brachte Michelle rund 160.000 Euro an Eigenkapital in die Immobilie ein und erwartet nun eine entsprechende Rückzahlung ihres Anteils.

Während Eric Philippi inzwischen in Berlin wohnhaft ist, richtet Michelle ihren Blick konsequent nach vorn. Die Sängerin, die im Privaten wieder ihren bürgerlichen Namen Tanja Hewer führt, hat mit der Gesangsbühne endgültig abgeschlossen. Sie widmet sich intensiv ihrer neuen Berufung als Mentalcoach und Medium, um Menschen in schwierigen Lebensphasen beratend zur Seite zu stehen, und gewinnt Schritt für Schritt ihre emotionale Stärke zurück.