Popstar Mike Singer wird zum ersten Mal Vater

Der Sänger und die frühere "Bachelor"-Gewinnerin Nadja Os erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Die werdenden Eltern sprechen nun offen über ihr schnelles Beziehungsglück.

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Nach Monaten voller Spekulationen machten Popstar Mike Singer und Nadja Os ihre Liebe via Instagram offiziell. Nun folgt bereits die nächste Überraschung: Das Paar erwartet ein Baby. Nadja befindet sich im vierten Monat. Obwohl das Kind nicht geplant war, freuen sich beide sehr darauf. "Es war kein geplantes Kind, aber trotzdem ein Wunschkind. Ich freue mich darauf, Vater zu werden", verrät der Sänger der deutschen "Bild"-Zeitung. Auch Nadja bestätigt: "Wir haben es nicht drauf angelegt, dass ich schwanger werde. Aber wir fanden die Nachricht beide trotzdem schön."

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Kennenlernen über soziale Medien

Die Liebesgeschichte nahm im Februar ihren Anfang, als Nadja den Musiker auf Snapchat kontaktierte. Relativ schnell folgte das erste Treffen zum Abendessen in Stuttgart. "Für mich war es fast schon Liebe auf den ersten Blick. Als sie dann bei unserem ersten Date aus dem Auto gestiegen ist, hatte ich schon Schmetterlinge im Bauch. Das habe ich sonst nie", schwärmt der Sänger mit vier Nummer-1-Alben. Seit Anfang August bewohnen die beiden eine gemeinsame Wohnung im Schwarzwald. Dass sich alles so rasant entwickelt, stört sie keineswegs: "Zeit spielt für mich keine Rolle, wenn es sich richtig anfühlt."

Umgang mit der Bachelor-Vergangenheit

Als sich das Paar kennenlernte, durfte Nadja über ihre Teilnahme bei der Show "Bachelor" noch nicht öffentlich sprechen. Dort hatte sie die letzte Rose von Sebastian Paul (33) bekommen, die Ausstrahlung stand noch aus. Sie weihte Mike jedoch privat ein. "Die ganze Situation war schwierig. Ich habe es Mike aber natürlich privat erzählt. Er war total verständnisvoll. Wir haben dann auch jede Folge zusammen geschaut. Ich habe heute keinen Kontakt mehr zu Sebastian", berichtet Nadja. Mike sieht die Sache entspannt: "Das war, bevor wir uns kennengelernt haben. Ich finde es sogar mutig, wie Nadja dann damit umgegangen ist."

Gemeinsamer Auftritt im neuen Musikvideo

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Heute schätzen die beiden die tiefe Verbindung zueinander. Nadja erklärt: "Ich liebe es, dass wir auch wie beste Freunde sind. Wir können über alles reden, manchmal stundenlang. Es fühlt sich so an, als wären wir schon ewig zusammen." Öffentlich zeigt sich das Paar nun auch im Video zu Mikes neuer Single "Ma Vie", die gerade erschienen ist. Mit diesem gemeinsamen Musikvideo gewähren sie einen weiteren Einblick in ihr Beziehungsleben.