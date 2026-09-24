Stefan, nicht so unflätig! Mross mit Schimpftirade: "Leck mich"

Nach seiner Demaskierung bei The Masked Singer sorgt Schlagerstar Stefan Mross mit einem emotionalen Fluch über seinen Song für Aufsehen.

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Die beliebte Musikshow The Masked Singer läuft mittwochs um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn. In der zweiten Folge der neuen Staffel ging es auf der Bühne wieder turbulent zu, als vier verkleidete Stars unter dem Motto der Filmmusik gegeneinander antraten. Nach der ersten Entscheidung des Abends musste die Figur Hippo Jones ihre Maske abnehmen.

Zur großen Überraschung aller Anwesenden kam Moderator Stefan Mross zum Vorschein, der danach seinem Frust über die englische Songauswahl lautstark Luft machte: "Ich habe fünf Jahre keinen Englisch-Unterricht mehr gehabt. Und als ich zusagte, dachte ich mir: 'Ich Bayer muss Englisch singen! Leck mich doch fett!'"

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Rätsel um die Masken

Zuvor hatte das Rateteam um Verona Pooth, Chris Tall und Gastjuror Michi Beck vergeblich über die Identität des Abenteurer-Nilpferds gerätselt. Die Tipps reichten von TV-Koch Alexander Kumptner über Fitness-Influencer Sascha Huber bis hin zu Moderator Max Moor. Doch auch andere Figuren bei The Masked Singer stellten die Jury vor große Rätsel:

Der kuschelige Erdbär begeisterte mit vollem Körpereinsatz und dem Abba-Hit Mamma Mia.

Das silberne Mikrofon Mr. Mic überzeugte mit einer stimmgewaltigen Ballade von Ronan Keating.

Die prachtvolle Perle Perla brachte das Rateteam mit einem Song von Whitney Houston zum Staunen.

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Frust nach der Demaskierung

Für Stefan Mross war der Ausflug in die Welt der englischen Rock- und Popmusik ein echtes Abenteuer mit Hindernissen. Der gebürtige Bayer, der zuletzt nach dem Aus seiner ARD-Sendung Immer wieder sonntags im Gespräch war, kämpfte sichtlich mit den fremdsprachigen Texten des Pulp-Fiction-Medleys. Trotz seines Ausscheidens sorgte Stefan Mross für beste Unterhaltung und laute Lacher im Studio, womit The Masked Singer einmal mehr ein echtes TV-Highlight bot.