Heidi Klum: Geheim-Deal mit Netflix!

Das Model traf die Chefin des Streaming-Giganten geheim in München. Ihr Ehemann Tom Kaulitz und dessen Zwillingsbruder Bill haben bereits eine eigene Serie auf Netflix.

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In unmittelbarer Nähe der noblen Münchner Maximilianstraße kam es am Mittwoch zu einer Zusammenkunft, die in der internationalen Streaming- und Fernsehwelt für gewaltiges Aufsehen sorgt. Netflix-Chefin Katja Hofem hatte das deutsche Ausnahmemodel zu einem gemeinsamen Abendessen in das renommierte Restaurant "The Spice Bazaar" geladen. Im Kreis einer kleinen Gruppe engster Vertrauter verbrachten die beiden Medien-Größen mehrere Stunden miteinander, ehe sie sich gegen 22 Uhr sichtlich gut gelaunt voneinander verabschiedeten.

Wie "Bild" erfahren hat, ging es bei den Gesprächen am Tisch um weit mehr als ein privates Beisammensein. Der weltweit führende Streaming-Dienst befindet sich demnach in konkreten Verhandlungen über eine großangelegte Zusammenarbeit mit Heidi Klum. Der US-Konzern möchte das Multitalent, das seit Jahrzehnten gleichermaßen als Model, Moderatorin, Produzentin und globale Geschäftsfrau Erfolge feiert, fest an die eigene Plattform binden.

Mehrere Formate in Planung: Perfektes Timing für neuen TV-Coup

Zwar liegt nach Informationen von "Bild" aktuell noch kein unterschriebener Vertrag vor, doch die Ambitionen der Streaming-Verantwortlichen sind groß. Netflix zeigt demnach größtes Interesse daran, gleich eine ganze Reihe unterschiedlicher Formate mit der Entertainerin zu verwirklichen. Welche Sendungen oder Reality-Konzepte dies im Detail umfasst, befindet sich derzeit noch in der internen Abstimmung, mehrere Ideen liegen zur Ausarbeitung auf dem Tisch.

Der Zeitpunkt für diesen Vorstoß könnte kaum strategischer gewählt sein. Heidi Klum verzeichnet aktuell eine mediale Omnipräsenz wie selten zuvor in ihrer langen Laufbahn. Sie führt internationale Markenauftritte an, produziert quotenstarke Formate und bewies erst vor wenigen Tagen mit ihrem "HeidiFest" zur Primetime bei RTL einmal mehr ihre enorme Zugkraft im linearen Fernsehen. Für einen Streaming-Dienst, der weltweit Abonnenten binden und lokales Wachstum generieren will, stellt Klum eine ideale Schlüsselpersonalie dar.

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Hohe globale Strahlkraft als Trumpf im Streaming-Krieg

Auf der Seite von Netflix agiert mit Katja Hofem eine der profiliertesten Programm-Managerinnen im deutschsprachigen Raum. Hofem bewies in ihrer langjährigen Karriere bei verschiedenen Fernsehsendern und Streaming-Diensten immer wieder ein feines Gespür für publikumswirksame Namen und zuschauerstarke Programmmarken. Klum bietet dem Portal einen entscheidenden Vorteil, den nur wenige Prominente vorweisen können: Sie verfügt über eine weltweite Bekanntheit, eine treue Fanbasis über Generationen hinweg und jahrzehntelange Erfahrung vor wie hinter der Kamera.

Das Treffen im Münchner Szeneviertel markiert somit den Auftakt eines möglichen Großprojekts, das die Machtverhältnisse im Entertainment-Sektor nachhaltig verschieben könnte. Sollten die Verhandlungen zu einem erfolgreichen Abschluss führen, wäre dies für Netflix ein beachtlicher Prestigegewinn im Ringen um die bekanntesten Gesichter der weltweiten Showbranche.