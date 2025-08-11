Kopfüber! Stromausfall ließ Fahrgäste in 55 Metern Höhe bangen

Ein unerwarteter Zwischenfall beim Boardmasters Festival in Newquay (Großbritannien) hat zahlreiche Besucher erschreckt.

Ein bekanntes Fahrgeschäft blieb mitten in der Fahrt stehen – mehrere Menschen hingen rund 20 Minuten lang kopfüber in der Luft.

Stillstand in luftiger Höhe

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zu Donnerstag. Die Attraktion „Apollo 13“ ist bekannt dafür, ihre Gäste an einem langen Arm hoch in den Himmel zu befördern. Normalerweise ist der höchste Punkt ein Höhepunkt für Adrenalin-Fans. Doch diesmal stoppte die Fahrt genau in der Position, in der die Gäste kopfüber hingen.

20 Minuten kopfüber

Ein Video auf der Plattform TikTok zeigt, wie Besucher mitten in der Nacht aus den Sitzen geholt werden. Der Kommentar unter dem Clip: „Apollo 13 ist kaputtgegangen und die Leute saßen 20 Minuten lang oben fest.“

Stromausfall als Ursache

Ein Sprecher des Festivals erklärte, dass es um etwa 1 Uhr morgens zu einem kurzen Stromausfall gekommen sei. Aus diesem Grund habe das System die Fahrt automatisch angehalten. Die Rettungskräfte waren schnell vor Ort, und innerhalb von 20 Minuten waren alle Besucher wieder sicher auf dem Boden. Laut Angaben des Sprechers bestand zu keiner Zeit Gefahr für die Menschen.

Fahrgeschäft wieder in Betrieb

Nach einer technischen Überprüfung nahm „Apollo 13“ den Betrieb noch am selben Tag wieder auf. Vorfälle wie dieser sind selten, kommen jedoch bei großen Veranstaltungen gelegentlich vor.