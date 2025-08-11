Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Kopfüber! Stromausfall ließ Fahrgäste in 55 Metern Höhe bangen
© TikTok: josh.b2007

Komplett-Stilstand

Kopfüber! Stromausfall ließ Fahrgäste in 55 Metern Höhe bangen

11.08.25, 15:15
Teilen

Ein unerwarteter Zwischenfall beim Boardmasters Festival in Newquay (Großbritannien) hat zahlreiche Besucher erschreckt.  

Ein bekanntes Fahrgeschäft blieb mitten in der Fahrt stehen – mehrere Menschen hingen rund 20 Minuten lang kopfüber in der Luft.

Stillstand in luftiger Höhe

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zu Donnerstag. Die Attraktion „Apollo 13“ ist bekannt dafür, ihre Gäste an einem langen Arm hoch in den Himmel zu befördern. Normalerweise ist der höchste Punkt ein Höhepunkt für Adrenalin-Fans. Doch diesmal stoppte die Fahrt genau in der Position, in der die Gäste kopfüber hingen.

 

20 Minuten kopfüber

Ein Video auf der Plattform TikTok zeigt, wie Besucher mitten in der Nacht aus den Sitzen geholt werden. Der Kommentar unter dem Clip: „Apollo 13 ist kaputtgegangen und die Leute saßen 20 Minuten lang oben fest.“

@josh.b2007 #boardies #boardmasters #2025 #fyp ♬ Everything In Its Right Place - SAD
 

Stromausfall als Ursache

Ein Sprecher des Festivals erklärte, dass es um etwa 1 Uhr morgens zu einem kurzen Stromausfall gekommen sei. Aus diesem Grund habe das System die Fahrt automatisch angehalten. Die Rettungskräfte waren schnell vor Ort, und innerhalb von 20 Minuten waren alle Besucher wieder sicher auf dem Boden. Laut Angaben des Sprechers bestand zu keiner Zeit Gefahr für die Menschen.

Fahrgeschäft wieder in Betrieb

Nach einer technischen Überprüfung nahm „Apollo 13“ den Betrieb noch am selben Tag wieder auf. Vorfälle wie dieser sind selten, kommen jedoch bei großen Veranstaltungen gelegentlich vor.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden