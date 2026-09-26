Schumacher: "Mit Sex und Männern abgeschlossen"

Cora Schumacher spricht mit der deutschen "Bild" offen über Depressionen, Diagnosen und ihre Vergangenheit. Die 49-Jährige blickt nach schweren Zeiten wieder nach vorne.

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Cora Schumacher blickt nach zwei extrem belastenden Jahren auf ihr Leben. Am 7. Oktober 2024 ließ sich die heute 49-Jährige aufgrund von dunklen Gedanken proaktiv in eine Klinik einweisen, wo sie zunächst stationär und teilstationär behandelt wurde. Bis heute befindet sie sich in ambulanter Therapie, die ihr als wichtiger Halt dient. Nach dem Coming-out ihres Ex-Mannes Ralf Schumacher im Sommer 2024 hinterfragte sie die gemeinsame Vergangenheit und litt unter öffentlichen Vorwürfen.

Cora Schumacher mit Ex-Mann Ralf © Getty

Weg zur eigenen Identität

Aufgewachsen ist die Tochter eines Tankstellenpächters in Langenfeld bei Düsseldorf. Als "Cory von der Tanke" sparte sie sich früh ihr erstes Auto an und schaffte ein Abitur mit dem Notenschnitt 2,0. Mit 16 Jahren lernte sie Ralf Schumacher kennen und wurde später Mutter des heute 24-jährigen Sohn David. Aktuell hat sie mit Männern und Liebesbeziehungen abgeschlossen und stellt das eigene Wohlbefinden an erste Stelle, wie sie im "Bild"-Interview erzählt. Halt geben ihr vor allem ihre Hunde Jeanny und Apollo.

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Pläne für die Zukunft

Vor ihrem 50. Geburtstag am 27. Dezember schmiedet sie neue Pläne. Trotz Bewerbungen als Assistentin der Geschäftsführung erhielt sie bisher Absagen, beschäftigt sich jedoch intensiv mit der Börse und Investments. Für die Zukunft kann sich Cora Schumacher den Verkauf von Immobilien und eine Auswanderung nach Amerika oder Kanada vorstellen, wo sie von einer Farm mit Tieren und Ruhe träumt.