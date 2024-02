Pocher zahlt diese Mega-Summe für Superbowl-Tickets

Nur sechs Stunden vor dem Superbowl entschied sich der deutsche Comedian dafür, doch zum NFL-Finale zu gehen.

Gerade erst tanzte Oliver Pocher mit Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden am Wiener Opernball - am Sonntag feierte er mit den Kansas City Chiefs den Superbowl-Sieg. Karte hatte Pocher im Vorfeld dafür aber keine. Vor allem, da der Superbowl bereits seit Monaten ausverkauft ist. Wer dennoch an eines der begehrte Tickets kommen will, muss sich das einiges kosten lassen.

© Instagram

Sechs Stunden vor dem Spiel suchte Pocher im Internet nach Karten. Die Preise lagen kurz vor Spielbeginn bei bis zu 35.000 Dollar - pro Ticket. Um dieses Geld hätte sich der Comedian auch einen Mittelklassewagen kaufen können. Dabei hatte Olli noch Glück - er fand drei Karten um "nur" 10.000 Dollar. Pro Karte selbstverständlich. Somit blätterte er satte 30.000 Dollar für sich und seine Entourage hin. Die beiden zusätzlichen Karten verschenkte er an seine Vegas-Begleiter. Dagegen fällt Ollis Elvis Kostüm mit 85 Dollar kaum ins Gewicht.

After-Show mit Calvin Harris

Calvin Harris im LIV-Club © Instagram ×

Danach feierte Pocher im legendären LIV-Club, wo an diesem Abend Star-DJ Calvin Harris den Ton angab. Für Pocher war die After-Game-Party dafür ein Schnäppchen. Die Tickets dafür bekam man schon knapp unter 1.000 Dollar - ebenfalls pro Karte.

Volles Programm

Mola Adebisi und Freundin Adelina © Instagram

Vor dem Superbowl gastierte Olli mit seinem aktuellen Programm "Der Liebeskasper" im Hard Rock Cafe in Las Vegas und "traute" seinen Freund Mola Adebisi und dessen Freundin Adelina in der legendären "Chapel of the Flowers" - als Bestandteil seiner neuen Pro Sieben-Reihe "Rent a Comedian". Dabei wird ein Promi für besondere Zwecke gebucht. Das neue TV-Format startet Ende Februar.