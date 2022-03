× Mit Schokolade das Fernweh stillen

Weltenbummler und Schokofans aufgepasst: RITTER SPORT entführt mit der Fernweh Edition auch heuer wieder auf eine schokoladige Weltreise.

Mit dabei ist die bewährte Sorte Weisse Mango Maracuja, die von den beiden Neuzugängen Kirsch Mandel und Salted Caramel begleitet wird. Wie für alle anderen Schoko-Quadrate aus dem Hause RITTER SPORT, wird auch für die Fernweh Edition ausschließlich 100 Prozent zertifiziert nachhaltiger Kakao bezogen.



„Unsere Fernweh Edition bietet allen RITTER SPORT-Fans ein aufregendes Geschmackserlebnis. Die Spezialsorten sind von landestypischen Aromen inspiriert, die unsere Geschmacksknospen auf Reisen schicken. Ich freue mich sehr, dass wir mit der Fernweh Edition auch heuer eine spannende Vielfalt schaffen konnten“, so RITTER SPORT Österreich-Geschäftsführer Wolfgang Stöhr.

Kirsche und Mandel – Konnichiwa Japan

Vollmilchschokolade, Sauerkirsch-Creme mit Bittermandelgeschmack und feingehackte Mandeln sorgen für ein fruchtiges Geschmackserlebnis und entführen mit einem Biss in die faszinierende Welt von Japan. Fernköstlich!

Salted Caramel – Ein schokoladiger Roadtrip

Die neue RITTER SPORT Salted Caramel darf in keinem Handschuhfach fehlen. Denn einmal eingepackt, wird jeder Heimweg zum Roadtrip! Bereit für ein Geschmackserlebnis? Hier treffen feine Vollmilchschokolade, gesalzene Butter-Karamell-Crisps und Karamell-Stücke aufeinander – Hi there!

Weisse Mango Maracuja – Geschmacksfiesta in un, dos, tres ...

Die dritte Sorte im Bunde ist RITTER SPORT-Fans bereits aus den beiden Vorjahren bekannt. Weiße Schokolade gefüllt mit fruchtiger Mango-Maracuja-Creme und Mango-Maracuja-Crisps bietet ein exotisches Geschmackserlebnis, das am besten eisgekühlt schmeckt.