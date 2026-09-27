Gottschalk: Urlaub mit Mike Krüger auf Ibiza

Nach einer schweren Krebserkrankung schöpft Thomas Gottschalk neue Kraft auf Ibiza. Auf Instagram zeigt sich der Moderator erholt an der Seite von Mike Krüger.1t76

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Der 76-jährige Thomas Gottschalk hat nach ungewissen Monaten Grund zur Erleichterung, da er vorerst als krebsfrei gilt. Aktuell verbringt er seine Erholung auf der spanischen Insel Ibiza. Auf Instagram teilte der einstige "Wetten, dass..?"-Moderator ein Foto von der Reise. Zu sehen ist er gemeinsam mit seinem 74-jährigen Freund Mike Krüger. Mit Sonnenbrille und Sommerhut bekleidet kommentierte Gottschalk den Beitrag scherzhaft mit den Worten: "Zwei Nasen tanken Sonne! Was anderes können wir uns bei den derzeitigen Preisen für Super gar nicht leisten".

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Langjährige Freundschaft mit Mike Krüger

Die Freundschaft der beiden Entertainer reicht Jahrzehnte zurück. Sie lernten sich 1982 bei Dreharbeiten kennen und bildeten daraufhin ein bekanntes Komiker-Duo des deutschen Kinos. Gemeinsam drehten sie die drei Filme "Die Supernasen" (1983), "Zwei Nasen tanken Super" (1984) und "Die Einsteiger" (1985).

Karina Mroß und Thomas Gottschalk © Getty Images

Thomas Gottschalk und seine TV-Auftritte

Auch in den vergangenen Jahren blieben sie beruflich verbunden. Von 2023 bis 2024 betrieben sie auf RTL+ den gemeinsamen Podcast "Die Supernasen", nach dessen Ende Gottschalk ordentlich abrechnete. Krüger unterstützte Gottschalk zudem bei dessen letzter "Wetten, dass..?"-Ausgabe im November 2023 und fuhr ihn mit einem Bagger aus der Halle. Bei Gottschalks letztem Abend in der Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" im Dezember 2025 trat Krüger als Überraschungsgast mit einer musikalischen Hommage auf. Zuletzt zeigte sich Gottschalk nach seiner Krebserkrankung auf dem Oktoberfest erstmals wieder in der Öffentlichkeit.