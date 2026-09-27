"Bin Trocken": Backstreet Boy spricht offen über seine Sucht

48.000 Fans feiern die Backstreet Boys – doch plötzlich wird es ganz still. AJ McLean (48) nutzt den Konzertabend für einen sehr persönlichen Moment und erzählt von einem wichtigen Meilenstein in seinem Leben: Seit fünf Jahren trinkt der Sänger keinen Alkohol mehr.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Während des Konzerts spricht AJ McLean über seine Familie und erzählt dem Publikum, wie viel ihm der Abend bedeutet. "Heute Mittag habe ich meiner Tochter gesagt: Es ist jetzt im September 2026 genau fünf Jahre her, dass ich trocken bin", sagt der Backstreet Boy.

Das Publikum reagiert mit lautem Jubel. Für McLean ist es ein besonderer Moment – denn hinter der glitzernden Karriere mit Welthits, Millionen verkauften Platten und ausverkauften Konzerten liegt auch eine persönliche Geschichte, die er immer wieder öffentlich thematisiert.

Zurück in die Jugend

Musikalisch ist der Abend eine Reise zurück in die Neunziger. Bei Hits wie "I Want It That Way", "Everybody", "Larger Than Life" und "Show Me The Meaning Of Being Lonely" singen die Fans jede Zeile mit.

Viele der Fans, die damals Poster der fünf Boyband-Stars in ihren Kinderzimmern hatten, sind längst erwachsen. Einige kommen heute sogar mit ihren eigenen Kindern zu den Konzerten. Die Backstreet Boys sind gemeinsam mit ihrem Publikum älter geworden – und genau das macht die Auftritte für viele so emotional.

Kevin Richardson kämpft mit den Tränen

Auch Kevin Richardson (54) wird an diesem Abend sichtlich emotional. Gleich zu Beginn versucht er sich auf Deutsch: "Guten Abend! Wie geht es euch? Mein Deutsch ist scheiße."

© Getty Images

Danach erinnert er sich an die frühen Jahre der Band und daran, wie wichtig die europäischen Fans für den Aufstieg der Backstreet Boys waren. Während Richardson spricht, wird sein Gesicht auf der großen Leinwand eingeblendet. Dabei ist deutlich zu sehen, wie sehr ihn der Moment berührt – der Sänger kämpft mit den Tränen.

Auch der BSB-Humor kommt nicht zu kurz

Neben den großen Gefühlen sorgt die Band natürlich auch für jede Menge Lacher. Nick Carter (46) und Brian Littrell (51) erinnern sich an die Zeiten, als Fans vor den Hotels auf ihre Idole warteten.

Ein Satz ist ihnen bis heute im Gedächtnis geblieben: "Open the window!" Die Fans hätten diesen Ruf damals immer wieder zu ihren Hotelzimmern hinaufgeschrien.

Auch ein altes "Bravo"-Cover sorgt für einen Nostalgie-Moment. Darauf sind die fünf Backstreet Boys als junge Boyband-Stars zu sehen. Die mittlerweile deutlich älteren Musiker stellen das Foto kurzerhand nach – und nehmen ihre früheren Ichs damit ordentlich auf die Schippe.

Fünf Jahrzehnte Leben – und die Hits bleiben

Mit einem großen Finale verabschieden sich AJ McLean, Nick Carter, Brian Littrell, Howie Dorough und Kevin Richardson von der Bühne. Die Show zeigt dabei vor allem eines: Die Backstreet Boys sind längst mehr als eine Boyband aus den Neunzigern.

Ihre Fans sind gemeinsam mit ihnen älter geworden. Und während die Musik Erinnerungen an die eigene Jugend zurückbringt, zeigen persönliche Momente wie AJs fünfjähriges Leben ohne Alkohol, dass hinter den großen Stars auch ganz private Geschichten stehen.