Martina Reuter: "Er war mein Traummann"

Nach der Trennung von ihrem Partner und Trainer Vladi Pavlic spricht Moderatorin Martina Reuter im großen oe24-Talk offen über ihre Gefühlswelt. Vor ihrem fünften großen Bodybuilding-Wettkampf in der oberösterreichischen Landeshauptstadt steht die beliebte Society-Lady vor einer doppelten Zerreißprobe.

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Das Liebes-Aus mit ihrem Partner Vladi Pavlic hat in den sozialen Netzwerken eine regelrechte Lawine an Reaktionen ausgelöst. Kaum war die Nachricht über das Beziehungsende publik, quollen Martina Reuters Postfächer mit Nachrichten interessierter Herren über. Doch von schnellen Trostpflastern oder überstürzten Verabredungen will die Powerfrau absolut nichts wissen. Die vielen Kontaktversuche betrachtet sie mit einer gehörigen Portion Verwunderung und klarer Distanz.

Im oe24-Gespräch brachte Reuter die bizarre Situation treffend auf den Punkt: "Was wirklich witzig ist, so viele Männer schreiben mir jetzt. Natürlich treffe ich mich nicht mit irgendjemandem, ich habe gar keine Zeit dafür." Anstelle von Dates steht bei ihr ein streng getakteter Alltag im Vordergrund, der keinen Raum für Oberflächlichkeiten lässt. Reuter stellte unmissverständlich klar, wie störend sie den Rummel empfindet: "Ich bin nicht bedürftig und werde auch nicht mit irgendeinem Fremden schreiben und ihm meine Gefühle anvertrauen. Die vielen Anfragen sind sehr unangenehm."

Fünfter Wettkampf in der TipsArena Linz

Auf sportlicher Ebene steht für die Wienerin in Kürze der nächste Meilenstein an. Am 3. Oktober 2026 finden in der TipsArena Linz die 13. International Championships der Austrian Natural Bodybuilding Federation (ANBF) statt. Für Reuter schließt sich mit dem Auftritt in der oberösterreichischen Metropole ein bemerkenswerter Kreis, denn genau hier begann vor knapp einem Jahr ihr sportlicher Weg.

Im November 2025 feierte sie in derselben Halle ihr viel beachtetes Bühnendebüt in der Natural-Bodybuilding-Szene. Dahinter liegt eine monumentale körperliche Verwandlung: Im Zuge ihrer beeindruckenden Transformation speckte die Society-Größe unglaubliche 55 bis 60 Kilo ab. Der bevorstehende Start in Linz markiert bereits ihren fünften großen Bodybuilding-Wettkampf. Doch die Vorzeichen könnten dieses Mal emotional kaum herausfordernder sein, denn zum allerersten Mal fehlt ihr wichtigster Fels in der Brandung: "Er war mein Traummann, jetzt muss ich loslassen!"

Martina Reuter will jetzt noch stärker werden. © Instagram

Schmerzhafter Weg ohne Partner und Coach

Über Monate hinweg bestritt Reuter diesen fordernden Weg gemeinsam mit Vladi Pavlic, der zugleich ihr Partner an der Seite und ihr engagierter Trainer im Fitnessstudio war. Nun muss sie die kräftezehrende Endphase der Vorbereitung und den Gang auf die Bühne ganz alleine bewältigen. Dass sie dieser Umstand zutiefst wehmütig stimmt, verschweigt die Athletin keineswegs.

Gegenüber oe24 gewährte sie einen tiefen Einblick in ihr Seelenleben: "Ich werde das erste Mal alleine sein. Ohne meinen Partner. Ich bin ein Beziehungsmensch, also fällt mir das schwer, aber ich hoffe sehr, dass meine Tochter zur mentalen Unterstützung mitkommt." Die seelische Rückendeckung durch ihre Tochter soll nun jenes Fundament bilden, das sie durch den harten Wettkampftag trägt. Über das Wochenende werde sie sich erst einmal komplett aus der Öffentlichkeit zurückziehen und ihren Fokus komplett auf den Wettkampf legen.

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Klare Absage an neue Trainingspartner

Die Trennung sorgte nicht nur für private Anfragen, sondern rief auch sportliche Trittbrettfahrer auf den Plan. Etliche Männer versuchten die Gunst der Stunde zu nutzen, um die freie Stelle an ihrer Seite zu ergattern. Reuter ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken: "Viele Männer wollen jetzt auch mein neuer Trainingspartner werden. Ich ziehe das jetzt aber erst einmal alleine durch."

Trotz des privaten Schmerzes beweist Reuter eine enorme Willensstärke. Das eiserne Trainingsprogramm für den 3. Oktober zieht sie diszipliniert durch, auch wenn das Herz noch schwer ist. Ihr Auftritt in Linz wird damit nicht nur ein Kräftemessen mit der nationalen und internationalen Konkurrenz, sondern vor allem ein persönlicher Triumph des Durchhaltevermögens.