LGCT Vienna 2026
Schönbrunn wurde zum Reitsport-Hotspot
Von Donnerstag bis Sonntag machte die Longines Global Champions Tour Vienna (LGCT Vienna) die Bundeshauptstadt erneut zum Treffpunkt der internationalen Pferdesportelite. Vor der Kulisse des UNESCO-Welterbes Schloss Schönbrunn traten Olympiasiegerinnen und Olympiasieger, Weltmeisterinnen und Weltmeister sowie weitere Spitzenreiterinnen und Spitzenreiter gegeneinander an. Das Event erstrecket sich heuer erstmals über vier Tage und bot ein erweitertes Programm mit zusätzlichem Spitzensport.
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Prominente Gäste in Schloss Schönbrunn
Auf Einladung von Sonja Klima und Klaus Panholzer besuchten auch zahlreiche prominente Pferdefreunde die Veranstaltung. Unter den Anwesenden befanden sich FIS-Direktorin Alexandra Meissnitzer, ORF-Lady Eva Pölzl mit ihrem Freund Alfred, Unternehmer Peter Schaider, Künstler-Manager Herbert Fechter, Komponist Sylvester Levay sowie FPÖ-Politiker Dominik Nepp. Das Traditionsevent bot den Besuchern damit ein Zusammentreffen von Sport und Prominenz.
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