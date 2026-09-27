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LGCT Vienna 2026

Schönbrunn wurde zum Reitsport-Hotspot

Klaus Panholzer, Sonja Klima und Helmut Morbitzer
© Andreas Tischler / Vienna Press
Die Longines Global Champions Tour Vienna verwandelte die Kulisse von Schloss Schönbrunn in eine Arena für die internationale Pferdesportelite und zog prominente Gäste an.
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Von Donnerstag bis Sonntag machte die Longines Global Champions Tour Vienna (LGCT Vienna) die Bundeshauptstadt erneut zum Treffpunkt der internationalen Pferdesportelite. Vor der Kulisse des UNESCO-Welterbes Schloss Schönbrunn traten Olympiasiegerinnen und Olympiasieger, Weltmeisterinnen und Weltmeister sowie weitere Spitzenreiterinnen und Spitzenreiter gegeneinander an. Das Event erstrecket sich heuer erstmals über vier Tage und bot ein erweitertes Programm mit zusätzlichem Spitzensport.

Peter Schaider mit Sohn Peter
Peter Schaider mit Sohn Peter © Andreas Tischler / Vienna Press

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Eva Pölzl mit Freund Alfred
Eva Pölzl mit Freund Alfred © Andreas Tischler / Vienna Press

Prominente Gäste in Schloss Schönbrunn

Alexandra Meissnitzer
Alexandra Meissnitzer © Andreas Tischler / Vienna Press

Auf Einladung von Sonja Klima und Klaus Panholzer besuchten auch zahlreiche prominente Pferdefreunde die Veranstaltung. Unter den Anwesenden befanden sich FIS-Direktorin Alexandra Meissnitzer, ORF-Lady Eva Pölzl mit ihrem Freund Alfred, Unternehmer Peter Schaider, Künstler-Manager Herbert Fechter, Komponist Sylvester Levay sowie FPÖ-Politiker Dominik Nepp. Das Traditionsevent bot den Besuchern damit ein Zusammentreffen von Sport und Prominenz.

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