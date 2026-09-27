"Ich liebe dich"
Große Versöhnung bei Rainer Langhans und Uschi Obermaier
Langhans ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen und gratulierte seiner früheren großen Liebe persönlich. "Natürlich habe ich ihr zum Geburtstag gratuliert. Ich habe ihr geschrieben: ,Ich liebe Dich!‘", erzählt der 86-Jährige gegenüber BILD.
Viel mehr habe er ihr gar nicht gewünscht. "Sie hat ja alles." Obermaier lebt mittlerweile zurückgezogen in Portugal und genießt dort ihr ruhiges Leben.
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Vom Liebespaar zu jahrelanger Funkstille
Dabei war das Verhältnis der beiden lange alles andere als herzlich. Nach ihrer gemeinsamen wilden Zeit kam es zum Streit, unter anderem im Zusammenhang mit einem Filmprojekt im Jahr 2007. Über Jahre herrschte Funkstille zwischen den einstigen Ikonen der 68er-Generation.
Jetzt scheint dieser Konflikt endgültig Geschichte zu sein. "Sie hat ihren Frieden mit mir gemacht. Ich hatte ohnehin nie ein Problem mit ihr", sagt Langhans.
Vor rund zwei Wochen sahen sich die beiden schließlich auch wieder persönlich in München.
"Sie war eine sehr große Liebe"
Dass die Gefühle von damals für Langhans nicht einfach verschwunden sind, macht er deutlich. "Sie war eine sehr große Liebe von mir. Und das ist sie bis heute geblieben", sagt er über Obermaier.
Gemeinsam gefeiert haben die beiden bislang allerdings noch nicht. Langhans hält sich derzeit auf Sardinien auf – eine Gelegenheit für ein weiteres Treffen könnte sich also noch ergeben.
Zwei Gesichter der 68er-Bewegung
Langhans und Obermaier wurden einst zu Symbolfiguren einer ganzen Generation. Er galt als Vordenker der Berliner Kommune 1 und stand für den Bruch mit bürgerlichen Konventionen. Sie wurde als Model und Schauspielerin zum Sexsymbol und verkörperte die Idee der freien Liebe.
Ihre Beziehung wurde damit weit mehr als eine private Liebesgeschichte: Beide standen für Rebellion, sexuelle Befreiung und den gesellschaftlichen Aufbruch der 1960er-Jahre.
Langhans hatte bereits früher gegenüber BILD über Obermaier gesprochen und seine Gefühle für sie beschrieben. Damals sagte er, sie sei eine große Liebe gewesen und bis heute geblieben. Nun scheint nach Jahren der Distanz tatsächlich wieder Frieden zwischen den beiden zu herrschen.
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